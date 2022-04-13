《斷背山》積佳蘭賀回憶拍攝點滴　「同希夫烈格之間有深切愛情」

積佳蘭賀早前出席奧斯卡頒獎典禮。（Getty Image）

主演米高比爾（Michael Bay）新戲《十字衝鋒車》的積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal） ，接受雜誌《浮華世界》訪問時，回憶17年前拍攝的電影《斷背山》（Brokeback Mountain）。

已故演員希夫烈格，曾主演《斷背山》、《蝙蝠俠—黑夜之神》等電影。（imdb）

當時與已故奧斯卡最佳男配角得主希夫烈格（Heath Ledger）合作，飾演一對男同性戀人，與希夫烈格之間的關係亦源自電影裡所演譯「深切的愛情」。

由李安執導的電影《斷背山》的海報。（imdb）

很多演員在銀幕上表現親密，但在鏡頭外卻毫無連繫，積佳蘭賀與希夫烈格在李安的作品《斷背山》中飾演一對男同志，在現實生活上，他們雖然既非戀人、亦非男同志，但他們的關係卻非常密切，他表示：「在製作這部電影時，我和希夫之間的關係，建基於對我們生活和成長時，所認識許多人之間深切的愛情。」

希夫烈格（左）與積佳蘭賀（右）2006年出席活動時的合照。（Getty Image）

積佳蘭賀曾不止一次指出，他幸運地成長在一個並不視同性戀為禁忌的環境，而他指出與希夫：「由心而發地尊重他們（男同志）的愛與關係。」

積佳蘭賀曾不止一次指出，他幸運地成長在一個並不視同性戀為禁忌的環境。（《斷背山》劇照）

積佳蘭賀回塑他演藝生涯時，指與希夫在《斷背山》的合作「非常深入而有趣」。他回憶指：「我們花了三星期拍攝，每天清晨為每人準備咖啡、一起吃早餐，然後步行到拍攝場地。這是一種拍攝方法，而他希望能夠經歷更多次，大家能夠住在一起、打成一片。」

《斷背山》拍攝現場，導演李安（左）與積佳蘭賀（右）。（imdb）

積佳蘭賀不止一次在公開場合及對媒體表達對希夫烈格的懷念，並代表希夫烈格，作為《斷背山》的主角，向LGBT群組致意。對積佳蘭賀而言，《斷背山》是一部不能被替代的代表作品，時間縱然度過了17年，對他而言「有些電影永遠無法戒得掉」。

《斷背山》對積佳蘭賀而言，是「不能被戒掉」的一部電影。（imdb）

童星出身的積佳蘭賀，自幼便演出不少電影作品，他的父親史提芬佳蘭賀（Stephen Gyllenhaal）是一位電影和電視導演；母親娜奧美佳蘭賀（Naomi Gyllenhaal）是一位猶太裔編劇，曾提名奧斯卡最佳編劇；姐姐美姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）亦是著名演員及《失去的女兒》（The Lost Daughter），提名本屆三項奧斯卡獎項。

積佳蘭賀首次主演的電影是《十月的天空》（October Sky），生涯代表作有《死亡幻覺》（Donnie Darko）、《明日之後》（The Day After Tomorrow）、《斷背山》（Brokeback Mountain）、《平頭日記》（Jarhead）及《殺謎藏》（Zodiac）等。