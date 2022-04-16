《金宵大廈2》平行時空左右對調性格相反　《多啦A夢》都出現過

無綫（TVB）劇集《金宵大廈2》今個星期播出全新單元《對倒》，李施嬅穿過了金宵大廈的七樓半，進入了平行宇宙的另一個維度，稱為「黑白世界」。在這個世界中，左右會對調，所有文字都反轉來閱讀，而且遇到的人，其性格亦跟真實世界的版本呈相反，相當有趣。原來這個設定早在《多啦Ａ夢》出現，仲產生不少笑料。

留意背後的文字，全數反轉。（《金宵大廈２》劇照）

兩個丁子朗，在平行時空根本是第二個人。（《金宵大廈２》劇照）

當李施嬅踏進平行時空，碰見了本來是做外賣的丁子朗時，這個丁子朗便完全不認得她，而且已經不是一個外賣仔，而是一個穿上西裝看似白領階層。而在整個「黑白世界」都只有黑白灰三隻色，人的衣著也是黑白色，而且所有字都是倒轉的，所有人物與現實都有另一種性格和記憶，所以無論是丁子朗、鄭子誠和趙希洛，都是以另一個角色出現。

在《多啦A夢》的平行世界，男方要作女性打扮。（《多啦A夢》影片截圖）

回到《多啦Ａ夢》，當年有一集便有同樣情節出現，故事講大雄覺得事事不順心，坦言如果世界有另一個角色，所有標準都相反，自己便稱心得多。此時多啦Ａ夢便告知這個宇宙有另一個地球，當中所有事物都與現實世界相反。

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例如男士要著裙，爸爸要當家庭煮婦，媽媽出外打工，而且所有文字和時針轉動方向都相反，就連現實世界中不斷欺負大雄的胖虎和小夫，在這世界都成為好友。唯一冇變是胖虎依然熱愛唱歌，仲唱得好好聽。