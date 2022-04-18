死亡遊戲｜李小龍第一次見渣巴　竟然派太太同佢對打？

李小龍生前最後一部電影《死亡遊戲》，找來NBA名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）飾演死亡塔中其中一位高手。其實渣巴早於60年代尾拜李小龍為師，二人私交甚篤，由於本來參演《死亡遊戲》的李小龍師父黃淳樑辭演，最後由渣巴頂上。

事隔多年，渣巴受訪大談跟李小龍的相處點滴。（影片截圖）

現年75歲的渣巴，早前受訪大談跟李小龍相識的過程，他透露於1967年由大學同學介紹認識李小龍，雙方都對武術及演戲十分感興趣，因而份外投契。渣巴憶述第一次跟李小龍見面時，李的太太Linda Lee Cadwell亦在場，李小龍想向渣巴展示身手，指示他抱著吊在天花板的沙包，並叫太太用力踢向他。

李小龍與渣巴亦師亦友。（劇照）

身高7呎2吋、225磅的渣巴，本以為Linda的腿力只屬有限公司，豈料對方一腳踢過去，竟然踢得他幾乎人抑馬翻：「個沙包好似個人咁又大又重，李小龍叫我有咁實攬咁實，突然Linda一腳踢落個沙包度，衝擊力撞到我向後退幾尺，重新調整我條脊椎，仲可能重新排過我棚牙，佢哋望住我臉上震驚嘅表情喺度微笑，我捽住心口話：『教我呢招』。」

重溫李小龍與渣巴《死亡遊戲》演出

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渣巴的描述當然有誇張成份，但有趣的是李小龍不需要親自出手，派太太上場已足夠說服渣巴跟他拜師學藝。渣巴大讚李小龍跟絕大部份武術家不一樣，平易近人不會嚴肅擺款，初次見面時報上燦爛笑容，他形容為「能夠在20秒內贏得人心」。而李小龍不止教授渣巴功夫，亦樂於跟他分享人生道理，雖然二人相處時間不多，但足以成為摯友。