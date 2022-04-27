蝙蝠俠專訪｜導演Matt Reeves談超英片爭議：任何片種都觸動觀眾

DC超級英雄電影《蝙蝠俠》（The Batman）終於在香港上映，《香港01》專訪導演Matt Reeves，談及近年不少著名導演批評超級英雄電影，他表示要在商業與個人風格中拿捏平衡，希望這些看不起超英片的電影人，願意入場看看這個版本的《蝙蝠俠》有什麼不一樣。



Matt Reeves透露想不到花了5年時間才完成《蝙蝠俠》。

超英片經常被批評欠缺藝術成份，相近套路拍完一部又一部，Matt Reeves表示在這一版本《蝙蝠俠》中，花了不少心機去塑造人物，投入了很多情感，令這些漫畫人物的故事更人性化，從此跟觀眾產生連繫，引人反思，「重點是要去令這部電影十分個人化、更深入去探討心理層面，令角色立體地呈現出來」。

羅拔柏迪臣在《命中有罪》的演出令Matt Reeves視他為蝙蝠俠最佳人選。（劇照）

蝙蝠俠‧專訪｜羅拔柏迪臣認演Batman壓力大：唔想侮辱其他版本

面對批評聲音，Matt Reeves誠邀一眾不認同超英片的電影人去欣賞《蝙蝠俠》，嘗試去感受他們製作這部電影的熱情，脫離對超英片的既定想法，不會局限於角色層面，而是呈現出一種對電影的熱愛。

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此外，小編問到導演當初相中羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）的原因，他透露數年前欣賞對方主演的電影《命中有罪》（Good Time），被羅拔的演出震撼到，腦海中出現「他就是我要找的人」的想法，於是就以羅拔為中心去創作《蝙蝠俠》的劇本。