蝙蝠俠‧專訪｜羅拔柏迪臣認演Batman壓力大：唔想侮辱其他版本

新版《蝙蝠俠》（Batman）電影本周（27/4）上映，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）飾演這位最家傳戶曉的超級英雄，夥拍新「貓女」素兒卡維斯（Zoe Kravitz）為觀眾帶來不一樣的故事。

扮演如此經典角色，難免有珠玉在前的壓力，羅拔柏迪臣接受《香港01》專訪時表示越難越愛演，在締造新鮮感同時又不會失禮其他版本的Batman，從票房成績與評價來看，觀眾應該收貨。



《蝙蝠俠》兩大主角羅拔柏迪臣與素兒卡維斯，越洋接受《香港01》專訪。（影片截圖）

每一任蝙蝠俠演員都要承受跟舊版比較的壓力，由公布新版選角為羅拔柏迪臣開始，他就飽受爭議，由於仍未搣甩《吸血新世紀》（Twilight）的形象，很多人都不看好他能夠勝任演Batman，而他本人亦直言這是個困難的角色：「縱使已經被詮釋過好多次，但當去發掘它新一面時，依然是令人興奮的，不少偉大的演員已經扮演過它（蝙蝠俠）而令我感到慌忙，不想令任何一位蒙羞。」

羅拔的煙燻眼妝成為網民熱話。（劇照）

從預告看到蝙蝠俠與貓女火花十足，羅拔柏迪臣形容兩人的感情線「是前所未有般浪漫」，愛恨交纏又各懷創傷，令這段關係更有張力：「雖然是一段艱難的浪漫關係，我們之間永遠有著火花，是很折磨人的愛情，兩個角色都是飽歷滄桑與寂寞的，當他們走在一起時，會變得充滿自信，面對大家變得俏皮，現實中與感情上都能夠幫助對方的真摰感情」。

素兒卡維斯指戲中的貓女造型並未100%成形。（劇照）

更多精彩劇照

+ 32

自預告公開後，大批網民對羅拔的黑眼圈造型有意見，他笑言每一代蝙蝠俠都有黑眼圈，只是脫下面罩後就會消失，雖然是很不合理，但這是事實。而素兒卡維斯就指出戲中的「貓女」其實未正式變成「貓女」，所以造型會較貼地。

小編問到兩人最喜歡的超級英雄是哪一位，羅拔柏迪臣竟然沒有選蝙蝠俠，他的心水亦非DC人物，而素兒卡維斯的答案亦都有驚喜，究竟他們選了哪一個角色呢？立即點擊睇片了解！