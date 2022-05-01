007六十年︱《太空城》原著作者劇本曝光　占士邦根本冇上太空？

《鐵金剛勇破太空城》電影海報。（imdb）

《鐵金剛勇破太空城》（Moonraker）是其中一部最著名的占士邦系列電影，由羅渣摩亞（Roger Moore）於1979年主演，講述一位億萬富翁企圖在太空建設人類新文明，同時毀滅地球。據外媒報導，近日一份由007原著小說作者Ian Fleming所書寫的《太空城》劇本曝光，相比電影版本更接近原著，亦比較「貼地」。

007原著小說作者Ian Fleming。（imdb）

今年為007系列電影上映的60週年紀念，自1962年第一部占士邦電影《鐵金剛勇破神秘島》（Dr. No）至去年上映的《007：生死有時》（No Time To Die），由先後五位演員飾演的占士邦電影，電影製作所營造的氛圍一直有所不同。

《生死有時》後占士邦邊個做 監製Barbara Broccoli：大家等多陣

《鐵金剛勇破太空城》是其中一部少有富荒誕和「鬧劇」色彩的占士邦電影，講述羅渣摩亞飾演的占士邦，上太空摧毀奸角的太空基地，扭轉地球被毀滅的命運，而1979年只是《星球大戰》（Star Wars）上映後兩年，太空科幻電影剛剛成為一種文化現象。

《星球大戰》於1977年上映，在全球的流行與普及程度，成為了一種文化現象。（imdb）

007原著小說的作者Ian Fleming雖然自第一部電影開始便有所參與，但對製作的影響力並不大，所以他早於1956年完成、總長150頁的「太空城」劇本，在電影《鐵金剛勇破太空城》製作時完全被無視。電影的內容與原著小說的差異甚大，甚至在電影拍攝完畢後，出版了同名的電影小說，令觀眾可以從文本重溫電影版的內容。

+ 2

在Ian Fleming的「太空城」小說與劇本中，經常與占士邦調情的秘書Miss Moneypenny並沒有出現，上司M只是一個普通的官僚，而亦有多位角色在未有在電影裡出場。而Ian Fleming的版本與電影的最大差異，在於原著小說及劇本完全發生在「大氣層」之內，電影的改動顯而因應當時的潮流與文化氣候。

+ 6

專門研究Fleming作品的專家Jon Gilbert指：「這份劇本是Ian Fleming對占士邦在大銀幕上登場的第一個想像，亦是他生涯中唯一一份劇本作品，所以有極為重要。」該劇本作為電影史上的「遺珠」，於2015年被收藏家購入後，內容開始漸漸向外界披露。