尊尼特普心理醫生顏值高獲網民激讚　庭上超高智慧答辯勁精彩

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司，成為全球關注的超級八卦花邊新聞，男方本來被認定為家暴者，但隨著更多證據曝光以及觸動人心的作供，就算未能還自己清白，亦至少證明女方並非純純粹粹的受害一方。

Shannon Curry外型亮麗引起網民注意。（Curry Psychology Group網站）

除了兩位主角，代表尊尼的心理醫生Shannon Curry亦成為網民關注的對象，在法庭上面對安芭代表律師的咄咄逼人追問，絲毫沒有半點懼色，以尊業及冷靜的態度去逐一化解每條問題，超高智慧的答辯令對方亦無力招架，而更重要的是其顏值之高，獲得不少網民激讚，仲話她與尊尼走在一起，比起跟安芭更合襯。

安芭近日上庭作供時聲淚俱下，卻被大批網民指演技差冇眼淚。（視覺中國）

尊尼當年聘請Shannon Curry為安芭進行心理分析，最後診斷出安芭患有人格障礙，患者在被遺棄的潛在恐懼所驅使之下，會拼命試圖阻止這種情況的發生而作出極端行為。而安芭的代表律師試圖令陪審團相信Shannon Curry跟尊尼有非一般關係，因而作出偏袒診斷，打擊她的尊業形象。

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然而Shannon Curry沒有被律師「拋窒」，答辯時有條不紊，逐一擊破對方的論點，睇到網民拍爛手掌。據悉，現年43歲的Shannon Curry在加州及夏威夷執業，於2013年成立心理醫生團隊，擁有超過15年的執業經驗。

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