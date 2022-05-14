《追龍II》張子強綁架李嘉誠大仔　向一哥求助先被問︰你有幾個仔

電影《追龍II賊王》，由梁家輝主演賊王，角色以90年代一代大賊張子強為藍本。當年最轟動是涉及李嘉誠大仔李澤鉅及富商郭炳湘被綁架事件。其中李嘉誠兒子被綁，有說當年誠哥立即致電好友，前警務處處長李君夏詢問意見，當時前一哥的建議竟然是︰唔好報警！

由梁家輝飾演的龍志強，藍本來自一代賊王張子強。（《追龍II：賊王》電影劇照）

在電影《追龍II賊王》中，梁家輝飾演的龍志強，其實是影射當年的賊王張子強，據知當年張子強曾致電誠哥要求贖款時，誠哥便第一時間致電當時已退休，前一哥李君夏詢問意見。有指當時李君夏建議「不要報警」，並追問誠哥︰「你有幾多個仔？」這是以策萬全，要保護其他家人的安全，避免再成為下個目標。最終在交出贖款後，兒子安全獲釋。

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曾接受過軍情五處訓練的已故一哥李君夏，事後在訪問中也提及綁架一事，當事人都要負部分責任，因為警覺性低沒有安全意識，兒子不時一個人出入或只有司機伴隨，令賊人有機可乘，而李澤鉅被綁當日，正正就只得他和司機二人。

新地前主席郭炳湘曾於1997年曾遭「大富豪」張子強綁架，有傳他被困於木箱7天後始獲釋，這段經歷令他性情大變，一度患上抑鬱。（資料圖片）

事發後，前一哥李君夏便跟李嘉誠設計一套保安制度。他曾經在政治部從事特工工作，負責反間諜和內部保安，期間更遠赴英國情報機關軍情五處受訓。於是替誠哥聘請僱傭兵做保安，提升李家的保安級別，當年便挑選多達20名來自印度及尼泊爾僱傭兵（俗稱︰啹喀兵）擔任保鏢，大部份人自小接受軍事訓練，服從性高。而更重要是大多都不懂中文，大大減少洩密機會。