《水行俠2》延至2023年上映　Amber Heard爆︰華納Cut晒我嘅戲份

安芭赫德出庭相片。（視覺中國）

安芭赫德（Amber Heard）與尊尼特普（Johnny Depp）的家暴官司繼續發酵，並受全球影迷觸目。安芭赫德日前在庭上指，自己受官司的影響，被華納（Warner Bros.）刪減《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）中的戲份，並宣稱自己盡最大的努力保住自己的角色。目前《水行俠2》已延至2023年3月上映，電影現處於後期製作階段，安芭赫德的角色未知會否在此階段內，隨官司發展而被增減。

《水行俠2》現正處於後期製作階段，預計於2023年3月上映。（imdb）

《水行俠2》先導劇照，主角繼續由積遜莫瑪（Jason Momoa）飾演。（imdb）

自尊尼特普與安芭赫德離婚及爆出家暴醜聞後，尊尼特普幾乎被荷里活杯葛，長期與他合作的迪士尼及華納兄弟相繼在《加勒比海盜》（Pirates of Caribbean）系列及《怪獸》（Fantastic Beast）系列抽起的的角色、中止合作。然而隨官司的開展，越來越多有關案情的細節曝光，大眾對尊尼特普與安芭赫德的觀感起了幾近180度的轉變，風水輪流轉，安芭赫德亦因為形象低落而被電影製作商抵制。

尊尼特普因官司而被杯葛，中止合作。（imdb）

安芭在庭上被律師問到有關《水行俠2》，安芭指自己有參與拍攝，並在追問下透露：「我盡了最大努力去保住我在電影中的角色，他們不想我在電影裡出現。」而且她亦指角色的份量被極力削弱，強調：「我本身收到一份劇本，然後劇本更新後，我的多個動作場面被抽走，基本上是我與其他角色的對手戲，他們都大力地進行刪減。」

安芭赫德在2018年的《水行俠》電影中，角色Mera的戲份甚重。（imdb）

近日聯署要求將安芭赫德踢出《水行俠2》的數目已高達400萬人，雖然電影的監製表明不會被影迷製造的壓力左右到製作上的決定，但華納早前為了撲熄《閃電俠》（The Flash）的主演Ezra Miller釀成的酒吧鬧事風波，已果斷地終止往後的合作，所以安芭赫德被永久踢出DC超級英雄宇宙的決定絕非不可能。

主演《閃電俠》的Ezra Miller被華納中止目前電影以後的合作。（《正義聯盟》劇照）

另外，安芭日前表示官司令自己前途盡毀，直言《水行俠2》有200萬美金（約港幣$1600萬）的片酬，而《水行俠》則有100萬美金（約港幣$800萬）。但因為Johnny Depp的指控，令她前途受阻，最近一次只接到一部小型獨立電影的拍攝，片酬只有$6.5萬美金（約港幣$50萬），相差接近31倍！