安芭赫德指尊尼特普用衛生棉條導管吸毒　堅稱床上大便屬於狗狗

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）的家暴官司自4月中開始審訊，成為全球關注的話題。男方原本被認定為家暴者，但隨著更多證據曝光、女方疑似呈上虛假證據及扮喊博同情等負面消息，證明了安芭並非受害一方。休庭數日後，安芭於香港時間昨晚（16/5）再度出庭為自己辯護。

安芭再度出庭為自己辯護。（Law&Crime Network直播畫面）

安芭赫德曾在訪問中承諾捐出離婚和解金700萬美元給兒童醫院，當尊尼特普律師就事件進行審問，最後安芭承認沒有履行承諾將和解金捐出去，因誹謗訴訟而經濟上無法捐出和解金。至於案件早前有人證指出床上大便屬於安芭，她作供時繼續堅稱糞便屬於狗狗，更指：「床上的糞便來自尊尼戴普的狗，牠在小時候因吃雜草出現腸胃問題。」

尊尼信心滿滿。（CFP）

大批網民指安芭已經誠信破產。（CFP）

日前安芭繼續指證前夫有吸食違禁品，並大爆尊尼在婚禮上不招呼賓客，相反走去跟父親吸食違禁品。安芭斥尊尼為吸食違禁品而去到盡，亦試過用衛生棉條導管來吸食可卡因，而該方法是安芭的胞妹Whitney教尊尼的。不過事件傳出後，尊尼的支持者並沒有減少，更有大批網民在Twitter上指安芭謊話太多而導致誠信破產。

安芭近日上庭作供時聲淚俱下，卻被大批網民指演技差冇眼淚。（視覺中國）