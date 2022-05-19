安芭赫德被尊尼特普律師盤問證供錯漏百出　勝算渺茫嬲爆失控離場

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）的家暴官司繼續開審，種種證據指出女方才是家暴者，來到最後階段審訊過程亦進入白熱化階段。女方除了被爆扮喊及證供錯漏百出，在尊尼律師團隊連環抽擊下疑似踢爆為家暴照為P圖。面對劣勢，安芭似乎招架不住，竟然在休庭前直接嬲爆離開法庭，失控行位讓現場人士及觀眾目瞪口呆。

較早前安芭的代表律師向法官要求撤案但被拒。（CFP）

在香港時間昨晚（18/5）的最新審訊中，安芭繼續坐上證人席答辯。當法官問安芭代表律師Elaine Bredehoft是否再有問題提出時，Elaine看了記事本後回答沒有後，法官著安芭可以返回座位，坐在律師旁邊。在法官宣布休庭15分鐘前，安芭氣得臉都變紅，然後直接離開法庭，在推門後更疑似破口大罵，失控行為的直播片段隨即被網民瘋傳成為本日熱搜。

點擊下圖看安芭嬲爆離場：

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被家暴但驗傷報告指出沒有受傷

安芭在官司中一直處於劣勢，雖然有妹妹Whitney出庭作供，指親眼目擊尊尼向安芭施暴，但仍未能逆轉危機。由於安芭在過去十幾天審訊中的證供錯漏百出，包括聲稱被家暴但醫生在驗傷報告卻表示沒有受傷，誠信已破產，在尊尼律師的追問下終於承認沒有捐出700萬美元離婚和解金。其後聲稱從來不吸毒的安芭，被爆出慣性吸食大麻，還在婚禮上為賓客提供大麻。

安芭赫德在庭上呈上自己被家暴的證據相片。（影片截圖）

聲稱被家暴性侵後向尊尼送上刀？

尊尼的律師向陪審團呈上一把安芭送給尊尼的刀，照片中刀鋒上更刻著「Until Death」（直至死亡），但根據時序安芭為何在生成遭家暴後還向男方送上刀作為禮物，這一切根本不合理。另外，安芭方面公開了被前夫「強暴」後的日記中，向男方表達愛意，反駁期間安芭指對尊尼愛恨交纏才會這樣寫。當被問到性侵事件，安芭竟然表示不記得當日的發生經過，更指性侵「是一種感覺」。

安芭近日上庭作供時聲淚俱下，卻被大批網民指演技差冇眼淚。（視覺中國）

精心佈局指控尊尼吸毒？

日前安芭大爆前夫尊尼有吸食可卡因的習慣，更指胞妹教對方如何以衛生棉條導管來吸毒。女方律師呈上一張桌上有可卡因，欲以照片指控尊尼有嚴重吸毒問題，可惜圖中出現的煙灰缸中卻竟然一個煙頭也沒有，對於吸煙多年的尊尼來說環境證供幾乎不成立，加上圖中的可卡因亦沒有被吸食過的狀態，男方大膽推測照片時經過精心設計過。

尊尼信心滿滿。（CFP）

男方在審訊期間，播出一段安芭與尊尼爭執的錄音，當中記錄了安芭在吵架時斷斷續續瘋狂失控大笑十幾秒，更指自己根本沒有在笑。有大批網民都表示聽到這段錄音後都不禁毛骨悚然，更指「完全相像不到尊尼如何面對安芭這個瘋女人。」