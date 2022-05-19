【黑鏡】Netflix準備開拍第六季　預告以電影規模拍攝所有單元

由Charlie Brooker創作的反烏托邦神劇《黑鏡》（Black Mirror）系列，一直以未來科技來諷刺時弊及探討人性黑暗面，極具警世意味。距離第五季上架已差不多三年，Brooker曾於2020年公開表示世界正處於黑鏡式的危機，大家未必承受得住讓社會分崩離析的劇情，故不打算編寫新劇情。不過日前就傳出消息，指製作團隊已經準備好開拍第六季。

消息指Netflix已經開始為第六季進行選角。（網上圖片）

根據外媒報道，《黑鏡》的製作團隊已開始製作第六季，消息認識透露，目前除了正在選角，新一集比過往五季根據電影感。有指劇集會繼續以單元式來播出，但每個單元都會被視作一部獨立電影，時間亦會比60分鐘長，集數更會比第五季多。

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《黑鏡》一直以未來科技來諷刺時弊及探討人性黑暗面，極具警世意味。（劇集畫面）

過去推出的單元《Nosedive》就預告了信用評分的未來，準確得令人毛骨悚然。（劇集畫面）

《黑鏡》自2011年開始在英國Channel 4播出兩季，直至第三季才開始成為Netflix的原創劇集，而過去推出的單元《Nosedive》就預告了信用評分的未來，準確得令人毛骨悚然。另外，Netflix亦推出了互動式體驗電影《黑鏡：潘達斯奈基》（Black Mirror：Bandersnatch），讓觀眾自行選擇角色的命運及劇情發展去向。