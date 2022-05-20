呂爵安夥柳應廷拍新戲《死屍死時四十四》　與鄭中基毛舜筠再合作

男團MIRROR人氣有增無減，成員包括教主盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、柳應廷（Jer）以及呂爵安（Edan）去年更相繼殺入影圈，實行歌影視多棲發展。Edan與阿Jer亦落實將參演新戲《死屍死時四十四》，其他演員陣容還有毛舜筠、鄭中基、劉江、黃文慧、黃又南、余香凝、陳漢娜以及小薯茄等等，電影會在本周六（21/5）舉行開鏡拜神儀式。



Edan與毛姐合作拍攝新戲《死屍死時四十四》。（IG圖片）

Edan繼《闔家辣》後再度跟鄭中基合作，而阿Jer早前則與毛姐合作拍攝《阿媽有咗第二個》，粉絲們非常期待四人同框擦出的火花。去年曾盛傳陳卓賢（Ian）有份參演《死屍死時四十四》，而他當時就在粉絲的TG 群組以「not true」作回應，而最終的演出名單上亦未見Ian的名字。

Edan繼《闔家辣》後再度跟鄭中基合作。（影片截圖）

《死屍死時四十四》講述在屋苑「臨海峯」的一個晚上，杜志銘一家五口，在家門前發現了一條屍體。杜志銘夫婦只知道，他們就要大禍臨頭。結婚多年還是寄住在外母家的二人，這晚還在爭論換樓大計，這下都要立即泡湯。如死屍被人發現，這個單位就會變成凶宅，樓價一落千丈，業主變苦主。他們決定嫁禍別人，把神秘屍體搬到鄰居門前。結果他們錯漏百出，笑話頻生，導致一梯四伙家庭全部現身，他們各有故事，各有艱難，只能求同存異，合作把神秘屍體運出去。在搬運過程中，透過一系列的事件，他們重新定義出家庭的關係，更對自己反思香港人除了做業主，做樓奴外，究竟自己是一個怎樣的人。

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