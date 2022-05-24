雷神4︱基斯咸士禾夫露股派福利　拆解反派「殺神屠夫」戰力指數

《雷神奇俠4：愛與雷霆》第二張電影海報。基斯頓比爾飾演的殺神屠夫Gorr的部份造型亦於海報曝光。（imdb）

Marvel電影宇宙第四階段重槌力作《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor：Love and Thunder）於今日（24日）推出第二輪預告，更多劇情及角色造型細節曝光，其中包括飾演殺神屠夫Gorr（God Butcher）的基斯頓比爾（Christian Bale）及飾演宙斯（Zeus）的羅素高爾（Russell Crowe）。而上一部預告壓軸登場的「女雷神」妮妲莉寶雯（Natalie Portman）於第二輪預告中亦有更多戲份，與基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）的對手戲份極重。

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Natalie Portman以「女雷神」身份回歸《雷神》系列。（《雷神奇俠4：愛與雷霆》預告截圖）

《雷神4》的預告片今日於多個社交媒體平台同步上架，片段披露更多劇情細節，「女雷神」妮妲莉寶雯於上一輪預告中驚喜曝光後，與雷神有更多歷險片段，從片中可見「女雷神」與雷神於戰場上相遇，令雷䄂大吃一驚；之後又並肩共乘「羚羊飛船」通過彩虹橋穿梭於不同外星異域；亦於希臘雷神宙斯的神殿上出現，妮妲莉寶雯繼《雷神奇俠2：黑暗世界》（Thor：The Dark World）後再度擔正，角色戲份及發揮亦比前作更豐富。

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預告亦終於披露兩大配角的角色造型，《蝙蝠俠三部曲》基斯頓比爾（Christian Bale）飾演的殺神屠夫Gorr，以一身土著風白袍、慘白色皮膚及光頭登場，雖然他藉長劍發揮異能，令一顆星球似乎𣊬間死亡，但與雷神實力的高下依然存疑，不過其出位造型已經為電影加分，亦令觀眾聯想到基斯頓的前作《迷魂殺陣》（The Machinist）裡超瘦弱、慘白的角色形象。而他在預告片中，亦開宗明義指：「那些神只會關心祂們自己，因此我發誓，所有神都要死。」未知Gorr口中的所有神，是否包括宙斯，意味北歐、希臘兩大雷神，有望聯手抗敵？

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而羅素高爾飾演的宙斯，其角色造型則與傳統神話形象相仿，以一身長髮長鬚金甲、手執閃電形手杖現身。預告片段中，他於神殿上用法術金鏈鎖着雷神，在雷神深深不忿的同時，以法力打碎雷神的罩袍，後背全裸驚喜曝光大派福利。雖然露股部分打上薄格，但亦擋不住基斯咸士禾夫的健美身材，加上正面上身的結實腹肌，相信一眾女粉絲反應也與奧林匹斯山的女神一樣神魂顛倒。

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《雷神奇俠4：愛與雷霆》將於7月8日上映，由基斯咸士禾夫、妮妲莉寶雯、基斯頓比爾、羅素高爾及泰莎湯遜（Tessa Thompson）主演，《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor：Ragnarok）導演Taika Waititi執導。