雷神4︱退休唔成減肥復出　挪威ＶＳ希臘雷神　盤點預告10個彩蛋

漫威電影宇宙（MCU）的主角之一雷神的第四部個人電影，在公佈拍攝多年後，推出首段預告片。在「復仇者聯盟」的核心成員Iron Man與美國隊長（Captain America）相繼「畢業」後，雷神成為「原復仇者」中，唯一一位繼續成長的超級英雄，亦是漫威宇宙中第一位突破拍攝個人三部曲電影的人物。

《雷神4》（Thor: Love and Thunder）電影海報。（imdb）

《雷神4》（Thor: Love and Thunder）由《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）原班人馬演出，基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）繼續主演雷神、泰莎湯遜（Tessa Thompson）及基斯柏特（Chris Pratt）為首的銀河守護隊（Guardian of the Galaxy）亦會現身，早前亦有消息預告妮妲莉寶雯（Natalie Portman）將會回歸系列，連「蝙蝠俠」基斯頓比爾（Christian Bale）以及羅素高爾（Russell Crowe）也會加盟，電影將會繼續由新西蘭導演Taika Waititi執導。

《雷神4》的預告雖然短短分半鐘，但精彩細節多得容易走漏眼，馬上盤點10個不能錯過的預告彩蛋：

經典雷神造型

預告一開始，雷神便藉一個小朋友不斷奔跑之間展示成長過程，除了開宗明義這是雷神繼續成長的故事外，中間亦出現了雷神在漫畫中頭戴銀翼頭盔、身披紅色斗篷與盔甲的經典形象。

（預告截圖）

（預告截圖）

其實類近的造型，在《雷神奇俠3：諸神黃昏》裡的競技場大戰變型俠醫的精彩一幕已經出過，在成長片段中再次出現，除了致敬漫畫經典外，亦有承接相隔近五年的上一集的作用。而電影經過《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》後再次由Taika Waititi執導，相信會帶回第三集的風格，亦會在雷神的造型上再次進行突破。

搣甩「雷神肥俠」

現實中，基斯咸士禾夫「Fit到漏」，但他飾演的雷神經歷《復仇者聯盟4》的自我放棄後，養成一個大大的啤酒肚，「雷神肥俠」的戰鬥力亦明顯下降，最後甚至聲稱「退休」。

（《復仇者聯盟4：終局之戰》截圖）

（《復仇者聯盟4：終局之戰》截圖）

雷神要在第四集中復出，除了個性上需要成長，體格亦要恢復「戰鬥格」，減肥操肌在所難免，預告片段中亦出現了雷神「揈鐵鏈」的鍛練畫面，頭戴寫着「Strongest Avenger」Cap帽的他，目標似乎非常清晰。

雷神減磅運動時戴着「Strongest Avenger」的Cap帽。（預告截圖）

Thanos式退休生活

當雷神搣甩啤酒肚後，他的選擇並不是重返戰場，而是享受「Thanos式退休」。他掛起盔甲，「種」着斧頭，在懸崖上欣賞日落黃昏，舒適寫意的程度令人似層相識，導演似乎玩味地向《復仇者聯盟3》的結尾「抽水」，同時展示雷神由熱愛戰鬥的頑童成長後的面貌。

銀河話事人

《復仇者聯盟4》的結尾，雷神退下王位、跟隨銀河守護隊的戰友離開地球，在太空船上，他與星爵（Star-Lord）依然在地圖前幼稚地爭話事權。電影雖然要回歸以雷神為中心，但也不少得銀河守護隊的參與，他們在繼續為維護銀河各星球而努力戰鬥時，雷神卻意興闌珊地背向戰場，而他們相反的取向似乎亦會是分手的主因。

New Asgard我想渡假嘅地方

當神族阿斯加德人（Asgardian）在《復仇者聯盟4》開始以地球為家後，似乎在預告片中，更融入人類的生活。相比初初「移民」，新阿斯加德（New Asgrad）由一個北歐式的小漁港，在預告中變成一個泊滿郵輪的港口，似乎開始做起遊客生意，與人類亦有更密切的交往。由女戰神Valkyrie當家作主之後，可能因為她曾經移民外星，所以也帶領阿斯加德人一齊融入地球人的生活，與外界接觸。

進擊的山羊

預告片裡面出現的「山羊拖飛船」畫面，看似「無厘頭」，但原來以漫畫作為根據。在漫畫中，這些「太空山羊」原來有神奇的魔力，他們可以拖着飛船超速飛行，亦有雷神之鎚（Mjolnir）級數的破壞力。雖然未知山羊會在電影中發揮多大的威力，但不論致敬漫畫抑或畫面的荒誕感，山羊的出現相信也令觀眾會心微笑。

挪威雷神vs希臘宙斯

無錯！繼《月光騎士》（Moon Knight）引入埃及神話人物後，《雷神3》將會加入希臘神話的「雷神」宙斯（Zeus），並由奧斯卡影帝羅素高爾演出。預告片裡出現了奧林匹斯（Olympus）的殿宇場景，並有手握閃電手杖的宙斯背影。雖然片段沒有羅素高爾的正面，但他的長髮金甲造型極具標誌性，在Marvel近年大玩穿越的風格下，令觀眾更期待兩大雷神之間的火花。

希臘「雷神」宙斯。（預告截圖）

「雷神」宙斯似乎以閃電手扙作為「過電」神器。（預告截圖）

「蝙蝠俠」過檔

由基斯頓比爾飾演的奸角Gorr，在預告片中未有出現，觀眾未能掌握角色的造型設定及超能力。但預告片中，雷神與石頭巨人Korg來到一個冰天雪地的星球，面前有一具異界巨龍的遺骸，連「見慣大場面」的雷神亦面露懼色。根據Marvel漫畫《Thor: God of Thunder #3》，異界巨龍是其中一個星球的神獸級人物，亦是「殺神屠夫」（God Butcher）Gorr的手下敗將，如果Gorr有能力擊敗神級威力的異界巨龍，似乎超能力水平不輸雷神，《雷神4》以一場聯手抗敵的大戰作為結尾在所難免。

戰神女王

自從雷神在《復仇者聯盟4》的結尾「退休」，不再統治阿斯加德後，王位便由女戰神Valkyrie接任。而她在帶領新阿斯加德向世界開放的同時，亦像所有人類世界的國家一樣需要出席首腦峰會。預告片中，身穿西裝的「戰神女王」出席會議時一臉煩厭，她似乎更享受在垃圾星Sakaar過的獎金獵人生活。

Natalie Portman鎚仔回歸

全段預告片最高潮莫過於妮妲莉寶雯的出現，她身穿一身雷神戰甲，手持Mjolnir，作為片段結尾的驚喜。早於2019年，妮妲莉寶雯已確認回歸《雷神4》，而當時在SDCC漫畫展上，導演Taika Waititi已將Mjolnir交到她手上，寓表她成為「女雷神」。但按照《雷神3》的劇情，Mjolnir早已被Hela摧毀，雖然在《復仇者聯盟4》穿越下重現，但美國隊長仍需將Mjolnir帶回過去，所以預告片裡妮妲莉寶雯與她手中充滿裂痕的Mjolnir，將會在電影中得到合理的解釋。