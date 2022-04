雷神4︱退休唔成減肥復出　挪威ＶＳ希臘雷神　盤點預告10個彩蛋

漫威電影宇宙(MCU)的主角之一雷神的第四部個人電影,在公佈拍攝多年後,推出首段預告片。在「復仇者聯盟」的核心成員Iron Man與美國隊長(Captain America)相繼「畢業」後,雷神成為「原復仇者」中,唯一一位繼續成長的超級英雄,亦是漫威宇宙中第一位突破拍攝個人三部曲電影的人物。

《雷神4》(Thor: Love and Thunder)電影海報。(imdb)

《雷神4》(Thor: Love and Thunder)由《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)原班人馬演出,基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)繼續主演雷神、泰莎湯遜(Tessa Thompson)及基斯柏特(Chris Pratt)為首的銀河守護隊(Guardian of the Galaxy)亦會現身,早前亦有消息預告妮妲莉寶雯(Natalie Portman)將會回歸系列,連「蝙蝠俠」基斯頓比爾(Christian Bale)以及羅素高爾(Russell Crowe)也會加盟,電影將會繼續由新西蘭導演Taika Waititi執導。

《雷神4》的預告雖然短短分半鐘,但精彩細節多得容易走漏眼,馬上盤點10個不能錯過的預告彩蛋:

經典雷神造型

預告一開始,雷神便藉一個小朋友不斷奔跑之間展示成長過程,除了開宗明義這是雷神繼續成長的故事外,中間亦出現了雷神在漫畫中頭戴銀翼頭盔、身披紅色斗篷與盔甲的經典形象。

(預告截圖)

(預告截圖)

其實類近的造型,在《雷神奇俠3:諸神黃昏》裡的競技場大戰變型俠醫的精彩一幕已經出過,在成長片段中再次出現,除了致敬漫畫經典外,亦有承接相隔近五年的上一集的作用。而電影經過《復仇者聯盟3:無限之戰》及《復仇者聯盟4:終局之戰》後再次由Taika Waititi執導,相信會帶回第三集的風格,亦會在雷神的造型上再次進行突破。

搣甩「雷神肥俠」

現實中,基斯咸士禾夫「Fit到漏」,但他飾演的雷神經歷《復仇者聯盟4》的自我放棄後,養成一個大大的啤酒肚,「雷神肥俠」的戰鬥力亦明顯下降,最後甚至聲稱「退休」。

(《復仇者聯盟4:終局之戰》截圖)

(《復仇者聯盟4:終局之戰》截圖)

雷神要在第四集中復出,除了個性上需要成長,體格亦要恢復「戰鬥格」,減肥操肌在所難免,預告片段中亦出現了雷神「揈鐵鏈」的鍛練畫面,頭戴寫着「Strongest Avenger」Cap帽的他,目標似乎非常清晰。

雷神減磅運動時戴着「Strongest Avenger」的Cap帽。(預告截圖)

Thanos式退休生活

當雷神搣甩啤酒肚後,他的選擇並不是重返戰場,而是享受「Thanos式退休」。他掛起盔甲,「種」着斧頭,在懸崖上欣賞日落黃昏,舒適寫意的程度令人似層相識,導演似乎玩味地向《復仇者聯盟3》的結尾「抽水」,同時展示雷神由熱愛戰鬥的頑童成長後的面貌。

銀河話事人

《復仇者聯盟4》的結尾,雷神退下王位、跟隨銀河守護隊的戰友離開地球,在太空船上,他與星爵(Star-Lord)依然在地圖前幼稚地爭話事權。電影雖然要回歸以雷神為中心,但也不少得銀河守護隊的參與,他們在繼續為維護銀河各星球而努力戰鬥時,雷神卻意興闌珊地背向戰場,而他們相反的取向似乎亦會是分手的主因。

New Asgard我想渡假嘅地方

當神族阿斯加德人(Asgardian)在《復仇者聯盟4》開始以地球為家後,似乎在預告片中,更融入人類的生活。相比初初「移民」,新阿斯加德(New Asgrad)由一個北歐式的小漁港,在預告中變成一個泊滿郵輪的港口,似乎開始做起遊客生意,與人類亦有更密切的交往。由女戰神Valkyrie當家作主之後,可能因為她曾經移民外星,所以也帶領阿斯加德人一齊融入地球人的生活,與外界接觸。

進擊的山羊

預告片裡面出現的「山羊拖飛船」畫面,看似「無厘頭」,但原來以漫畫作為根據。在漫畫中,這些「太空山羊」原來有神奇的魔力,他們可以拖着飛船超速飛行,亦有雷神之鎚(Mjolnir)級數的破壞力。雖然未知山羊會在電影中發揮多大的威力,但不論致敬漫畫抑或畫面的荒誕感,山羊的出現相信也令觀眾會心微笑。

挪威雷神vs希臘宙斯

無錯!繼《月光騎士》(Moon Knight)引入埃及神話人物後,《雷神3》將會加入希臘神話的「雷神」宙斯(Zeus),並由奧斯卡影帝羅素高爾演出。預告片裡出現了奧林匹斯(Olympus)的殿宇場景,並有手握閃電手杖的宙斯背影。雖然片段沒有羅素高爾的正面,但他的長髮金甲造型極具標誌性,在Marvel近年大玩穿越的風格下,令觀眾更期待兩大雷神之間的火花。

希臘「雷神」宙斯。(預告截圖)

「雷神」宙斯似乎以閃電手扙作為「過電」神器。(預告截圖)

「蝙蝠俠」過檔

由基斯頓比爾飾演的奸角Gorr,在預告片中未有出現,觀眾未能掌握角色的造型設定及超能力。但預告片中,雷神與石頭巨人Korg來到一個冰天雪地的星球,面前有一具異界巨龍的遺骸,連「見慣大場面」的雷神亦面露懼色。根據Marvel漫畫《Thor: God of Thunder #3》,異界巨龍是其中一個星球的神獸級人物,亦是「殺神屠夫」(God Butcher)Gorr的手下敗將,如果Gorr有能力擊敗神級威力的異界巨龍,似乎超能力水平不輸雷神,《雷神4》以一場聯手抗敵的大戰作為結尾在所難免。

戰神女王

自從雷神在《復仇者聯盟4》的結尾「退休」,不再統治阿斯加德後,王位便由女戰神Valkyrie接任。而她在帶領新阿斯加德向世界開放的同時,亦像所有人類世界的國家一樣需要出席首腦峰會。預告片中,身穿西裝的「戰神女王」出席會議時一臉煩厭,她似乎更享受在垃圾星Sakaar過的獎金獵人生活。

Natalie Portman鎚仔回歸

全段預告片最高潮莫過於妮妲莉寶雯的出現,她身穿一身雷神戰甲,手持Mjolnir,作為片段結尾的驚喜。早於2019年,妮妲莉寶雯已確認回歸《雷神4》,而當時在SDCC漫畫展上,導演Taika Waititi已將Mjolnir交到她手上,寓表她成為「女雷神」。但按照《雷神3》的劇情,Mjolnir早已被Hela摧毀,雖然在《復仇者聯盟4》穿越下重現,但美國隊長仍需將Mjolnir帶回過去,所以預告片裡妮妲莉寶雯與她手中充滿裂痕的Mjolnir,將會在電影中得到合理的解釋。