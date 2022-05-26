壯志凌雲｜湯告魯斯單身十年　高中女友爆性需求大：去到邊都要做

近日最受關注的電影必定是《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick），湯告魯斯（Tom Cruise）相隔36年再度飾演同一角色，仲親身上陣演繹高難度飛行場面，難怪獲得一致好評。

《壯志凌雲：獨行俠》幾乎獲得一致好評，不得不佩服靚佬湯。（劇照）

戲裡戲外都是浪子的靚佬湯，自從2012年與姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）離婚後，十年來都沒有公開新戀情，雖然緋聞女友一大堆，但至今官方感情狀態依然是單身，相信大家都記得他跟哪些荷里活女星拍過拖，但他入行前的情史就應該甚少聽聞，他的一位高中女友就曾經現身爆料，仲直指他為人好色！

靚佬湯被高中女友直指好色。（劇照）

靚佬湯的舊愛大部份都是圈中人，但他有位高中時期的女友Diane Cox曾經現身爆料，透露1979年在一個高中舞會上，18歲的靚佬湯對17歲的她一見鍾情，二人當晚就打得火熱：「我們各自離棄了本來的舞伴，在後續派對上搭上，當時就覺得我們互相喜歡。我從浴室裡出來，他拿著一瓶酒，笑容滿面地等我，我們就在浴室外接吻，那天晚上沒有做愛，但開始正式約會。」

靚佬湯的高中女友公開二人親密合照

Diane Cox指湯告魯斯性需求相當大：「幾時興起就做愛，他很好色，當我父母不在身邊，我們就在父親的南上做愛，也會在他父母家中的車庫做。」從照片看到Diane Cox年輕時是位身材火辣的美人，但她指出靚佬湯並非喜歡她的藍眼睛或長腿，而是最愛她的玉背：「不像一個18歲男生會喜歡的部份」。

靚佬湯跟姬蒂賀姆絲離婚後，再無公開新戀情。（視覺中國）

Diane Cox形容靚佬湯早熟，性格亦較成熟，二人交往了兩年多，後期更遠距離戀愛，由於當年未有手機或上網，維繫感情困難得多，Diane Cox指靚佬湯本身性格多疑兼控制欲強，他不時擔心她出軌而便變得神經緊張，二人吵架次數越來越頻密，最終因為女方認識了新男友而分手。

重溫靚佬湯顏值爆燈舊照