安芭赫德被美女律師盤問竟憤怒失控　疑講多錯多自爆漏洞勝算渺茫

荷里活影星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴官司即將於香港時間28日凌晨作最後判決，踏入最後一週審訊，兩人被雙方律師交叉盤問，過程相當激烈。當安芭在香港時間26日深夜最後一次出庭作供，被代表尊尼的美女律師Camille Vasquez盤問時，竟然表現得極度憤怒，更自爆弱點，看來離輸掉官司只差一步。

安芭被代表尊尼的美女律師Camille Vasquez盤問時，竟然表現得極度憤怒，更自爆弱點。（CFP）

尊尼特普原本極難打得贏？

在案件開審初期，本來尊尼特普在這場官司是極難打得贏，有專業人士分析指出，如果要贏得官司，唯一勝利的方法就是被告安芭赫德暴露弱點，而其中最重要的就是安芭自己承認於2018年在《華盛頓郵報》（The Washington Post）的社論是否針對前夫而寫的。

安芭講多錯多自爆漏洞

當安芭在香港時間26日深夜，被尊尼的美女律師Camille Vasquez盤問時，表現得極為激動及憤怒，更面向陪審團表示「尊尼特普是個很有勢力的男人」及兩次親口說「這就是我要寫社論文章發生的原因」，間接承認當年寫社論是針對尊尼特普。雖然不知道陪審團是否明白這兩番話的意思，但審訊直播播出後，有大量網民已經熱烈討論安芭如何自爆終極弱點導致勝算渺茫，並指出其實安芭明明可以拒絕在最後一天出庭作供，最後竟然是講多錯多累事。

安芭被代表尊尼的美女律師Camille Vasquez盤問時，竟然表現得極度憤怒，更自爆弱點。（Law&Crime Network直播畫面）

安芭涉嫌偽造證據 有可能要坐監？

值得留意的是，由於尊尼在2020年與英國太陽報的誹謗官司中，安芭擔任證人時表示已經捐出700萬美元離婚和解金。當時法官採用了安芭的證詞而判處尊尼敗訴，其後更遭電影《怪獸》系列換角。不過在今次的官司中，安芭被揭根本沒有完成捐款而涉嫌「偽造證據」，據英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，英國政府正在就事件調查中。

大批網民指安芭已經誠信破產。（CFP）

另外，安芭曾於2015年偷運寵物狗狗入境澳洲找當時正在拍攝《加勒比海盜：惡靈啟航》的尊尼特普時，在入境文件說謊。事件當時引發軒然大波，尊尼更陪同安芭拍片道歉，可惜日前有外媒指澳洲政府正重新調查事件。如果安芭以上兩宗案件均被判處偽證的話，很有可能要坐監。

尊尼特普作供安芭赫德露出詭異笑容 失控狂笑疑自證患人格障礙？

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