闔家辣｜Edan主演史上首部暑期賀歲片　胡子彤：票房唔係靠我哋

賀歲喜劇《闔家辣》因為疫情被迫押後至7月14日上映，成為「史上首部暑期賀歲片」。身兼主演與監製的的吳君如，聯同鄭中基、呂爵安（Edan）、袁澧林、胡子彤、林家熙、執行監製兼編劇鄒凱光、導演及編劇鄭晉軒，出席電車巡遊，為電影進行宣傳。

一眾《闔家辣》演員，乘電車出發。（葉志明 攝）

啟動儀式仲有醒獅助陣。（葉志明 攝）

主演的袁澧林、胡子彤及林家熙於訪問時表示，對電影終於能夠上映感到興奮，笑言：「賀歲片在暑假檔期上映，肯定能夠名留青史。」袁澧林亦指：「戲院重開後，上映的大多數都是外語電影，隨着戲院的安排逐步回復正常，希望觀眾能夠入場支持本土的電影。」

胡子彤及林家熙笑言賀歲片在暑假檔期上映，肯定能夠名留青史。（葉志明 攝）

對於賀歲片在暑假檔期上映，票房或許未如賀歲檔一樣理想，袁澧林表示吳君如與鄭中基拍攝賀歲喜劇多年，本身就是票房的保證。林家熙笑指：「電影有Edan參演，票房肯定好！」胡子彤則回應指：「其實票房並不靠我們，而是靠香港觀眾！」

《闔家辣》電車巡遊逼爆「姜濤灣」 君如開大口問Edan︰要一百飛

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《闔家辣》將於7月14日上映，故事講述疫情期間，主角Coba（呂爵安 飾演）被迫在家工作，每日與爸爸Alan（鄭中基 飾演）媽媽Rita（梁詠琪 飾演）鬧交。Coba偶然發現媽媽的手工辣椒醬受朋友歡迎，於是說服父母轉化作一門生意，連跳舞群組的姑媽（吳君如 飾演）也一齊幫手。