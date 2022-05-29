康城影展｜宋康昊成首位韓國影帝　瑞典導演兩奪金棕櫚大獎

第75屆康城影展於香港時間今日（29日）舉行閉幕禮並頒獎各大獎項，《上流寄生族》男星宋康昊憑電影《孩子轉運站》，成為首位勇奪康城影帝的韓國演員，而韓國導演朴贊郁就憑《分手的決心》獲得最佳導演獎，韓國電影人在本屆影展大豐收。

宋康昊成為首位康城影展韓國影帝。（Getty Images）

宋康昊堪稱韓國國寶級演員，多次奪得大鐘獎、青龍獎及百想藝術大獎三大韓國電影獎項的影帝殊榮，他是繼全度妍後第二位奪得康城影展演員獎項的韓國演員，他上台領獎時表示：「非常非常感謝，我感到十分榮幸。我想向偉大的藝術家是枝裕和導演深深地說聲謝謝。也想深深地感謝共演的姜棟元、李知恩、李周映、裴斗娜演員，想將這榮耀獻給他們。我親愛的家人們也一起來到這裡，這好像真的成為一份大禮，感到很開心，我想獻給他們這個獎座的榮耀和永遠的愛，並將這份榮耀獻給無數的電影粉絲！」

朴贊郁相隔18年後再度在康城影展奪獎。（Getty Images）

而朴贊郁於2004年憑《原罪犯》奪得康城影展的評審團大獎，相隔18年再度踏上康城的頒獎台，今次參展作品《分手的決心》在官方刊物的評價中拿下最高分，但最終與大獎擦身而過，他表示：「評分與得獎結果往往不見得相關，我們都有很多經驗了，很清楚這部分」，另外被問到韓國電影業在短時間內發展得有聲有色，他指出韓國觀眾很難對電影滿意，希望類型片裡面有喜劇、恐怖以及感動，他們這代導演被「折磨」才能成長。

瑞典導演Ruben Ostlund再奪大獎。（Getty Images）

而最高榮譽金棕櫚獎就由瑞典導演Ruben Ostlund的《Triangle of Sadness》奪得，他繼2017年的《方寸見人心》（The Square）之後再獲康城大獎，美籍華裔女導演陳劍瑩就憑《海邊升起一座懸崖》獲最佳短片，成為唯一奪獎華人。

《第75屆康城電影節》得獎名單

金棕櫚獎：《Triangle of Sadness》

評審團大獎：《Stars at Noon》、《Close》

評審團獎：《EO》

75周年特別獎：戴丹兄弟

最佳導演：朴贊郁（《分手的決心》）

最佳男主角：宋康昊（《孩子轉運站》）

最佳女主角：Zahra Amir Ebrahimi （《Holy Spider》）

最佳劇本：《Boy From Heaven》

金攝影機獎：Gina Gammell和Riley Keough(《War Pony》）

最佳短片：《海邊升起一座懸崖》（陳劍瑩）