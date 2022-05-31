《七月返歸》江𤒹生AK夥白靈拍港式鬼片　獲烏甸尼遠東電影節創投

男子組合MIRROR成員江𤒹生AK，跟幾位成員一樣，會進軍電影界，今次更會跟奇幻電影女王白靈合作，拍出一部港式鬼片《七月返歸》。電影投資的mm2更以「香港鬼片，可能需要這樣一部作品」作招徠。

電影正在拍攝中，海報只見導演及演員名字。（《七月返歸》海報）

日前mm2在facebook專頁上載了一張《七月返歸》的首張電影海報，海報並沒有二人的照片，只有一位婆婆作出叫大家安靜點的動作，而執導的是新晉導演，於《mm2新晉導演計劃》勝出的謝家祺。宣傳句上寫道︰「有別於直接呈現駭⼈恐怖的舊年代港產鬼片」、「有時候創造內在無形的恐懼，更能誘發最貼⾝的共鳴」、「在你洗澡的時候，在你上床去睡的時候，在你⽇常⽣活的時候……」似乎情節會跟大家的生活息息相關。

江𤒹生再次參與電影演出，今次更榮升主角。（官方相片）

江𤒹生與蘇皓兒在《忽然心動》演一對情侶。（《忽然心動》劇照）

電影現正拍攝，而該劇本亦入選2021年意大利烏甸尼遠東電影節 FOCUS ASIA Section的創投計劃，可見是信心保證。其實今次並非AK首部參與電影，早於前年便參與拍攝《忽然心動》，與蘇皓兒演一對情侶，原定年初的情人節上畫，可惜受疫情影響一度延期。

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