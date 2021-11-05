金馬獎2021｜白靈任頒獎嘉賓隔離呻悶　用A4紙巧妙自拍出性感照

撰文：沈洛嘉
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女星白靈今年再受邀請擔任台灣金馬獎頒獎嘉賓，而她已於11月3日抵埗台灣並接受隔離，由首日起她已在個人Instagram上分享的隔離生活，看得出來一向不受束縛的她在酒店快要悶瘋。

白靈去年憑陳果的作品《墮胎師》入圍金馬獎「最佳女主角」，特意從美國飛到台灣，隔離14天參加金馬獎，讓不少網民大讚。（金馬獎影片截圖）

白靈已連續3日在Instagram分享近乎全裸的照片，首日發布全裸浸在浴缸裡浸浴的照片，以A4白紙遮着半張臉。第2日就全裸坐在床上，以A4白紙巧妙地遮着三點重要部位，寫下「懵懵懂懂的我剛醒在我的隔離卧室」，再上傳一張半全裸躺在梳化上的背面照，講到「感到非常累，不知道為甚麼，感覺不太好。」

白靈上傳多張性感照。（白靈IG）

直到今天第3日，白靈繼續上傳半褸照，不過今次則是一次過分享6張不同角度的照片，寫下「心情不好，完全感到很差，不能集中又感到很累，感到傷感及焦慮，只是上午11時18分，我有甚麼可以做？度日如年，剛剛第三天隔離 我的天，我該怎麼辦？」看起來隔離生活令白靈相當痛苦。

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