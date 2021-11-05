金馬獎2021｜白靈任頒獎嘉賓隔離呻悶　用A4紙巧妙自拍出性感照

女星白靈今年再受邀請擔任台灣金馬獎頒獎嘉賓，而她已於11月3日抵埗台灣並接受隔離，由首日起她已在個人Instagram上分享的隔離生活，看得出來一向不受束縛的她在酒店快要悶瘋。
白靈已連續3日在Instagram分享近乎全裸的照片，首日發布全裸浸在浴缸裡浸浴的照片，以A4白紙遮着半張臉。第2日就全裸坐在床上，以A4白紙巧妙地遮着三點重要部位，寫下「懵懵懂懂的我剛醒在我的隔離卧室」，再上傳一張半全裸躺在梳化上的背面照，講到「感到非常累，不知道為甚麼，感覺不太好。」
直到今天第3日，白靈繼續上傳半褸照，不過今次則是一次過分享6張不同角度的照片，寫下「心情不好，完全感到很差，不能集中又感到很累，感到傷感及焦慮，只是上午11時18分，我有甚麼可以做？度日如年，剛剛第三天隔離 我的天，我該怎麼辦？」看起來隔離生活令白靈相當痛苦。
+3
白靈爆曾跟《鐵甲奇俠2》反派拍拖 更試過「男友最細只得16歲」金馬獎2020｜紅地氈白靈最搶鏡 超長裙襬寫上︰愛LOVE和平金馬獎2020｜郭書瑤性感行紅地氈 Kiwebaby走光激戰火辣白靈金馬獎《濁水漂流》獲12提名 4演員入圍吳鎮宇李麗珍爭影帝女配功夫｜特效導演鍾智行突發病離世 兩度跟周星馳合作奪金像金馬獎《倚天屠龍記》公布最新海報 新版小昭雲千千造型曝光梅艷芳｜還原張國榮出殯 劉俊謙瞓棺木助王丹妮入戲事後相擁爆喊一級指控｜網民力推廖啟智曾江遊艇鬥戲 政商勾結互爆對白極入肉梅艷芳｜何超蓮慶幸睇過梅姐最後演唱會 提醒影迷必帶紙巾進場第一爐香｜許鞍華後悔揀彭于晏馬思純 ：若一早考慮到網民會換角