Johnny Depp誹謗官司勝訴　前妻Amber Heard誹謗罪成

美國男演員尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司進入最後階段，這宗官司自4月11日開始已經鬧得沸沸揚揚，牽涉家暴及出軌等話題，日前雙方律師已經結案陳詞，5月27日開始已經進入陪審團討論階段，7人的陪審團於美國時間6月1日一致裁定Johnny Depp 勝訴，Amber Heard的文章對Johnny Depp構成極大影響，Amber Heard亦需要向Johnny Depp賠償1,500萬美元。

Johnny Depp與前妻Amber Heard的誹謗官司

Amber Heard出席宣判

Johnny Depp與Amber Heard於2015年在美國洛杉磯結婚，但在2016年5月時二人的婚姻出現問題，Amber Heard向法院申請離婚，指自己受到Johnny Depp的家暴，並對Johnny Depp發出臨時禁制令，Johnny Depp當時被指是「虐妻男」。最後二人在2016年8月達成和解，Amber Heard最後獲得700萬美元賠償，二人婚姻未夠兩年便正式完結。

Johnny Depp

2018年12月Amber Heard投信到《華盛頓郵報》，講述自己受到家暴的心路歷程，雖然文章中並未有直接提到是誰家暴她，但矛頭直指是Johnny Depp。此話一出Johnny Depp的事業大受影響，並對Amber Heard展開提告，控告Amber Heard誹謗，向她索償5,000萬美元，Amber Heard反告Johnny Depp並求償1億美元。

Amber Heard

二人誹謗官司2022年4月11日於美國開庭，Amber Heard與Johnny Depp互揭黑歷史，加上審訊期間網絡直播，令到大量網民都積極留意事態發展。