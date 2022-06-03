侏羅紀世界︱5部前作精讀懶人包　30年前後人與恐龍命運最終章

《侏羅紀世界：統治霸權》（Jurassic World：Dominion）今日（6月2日）於香港上映，作為《侏羅紀世界》系列的三部曲最終章，除了繼續由基斯柏特（Chris Pratt）主演，早前的預告已確認《侏羅紀公園》（Jurassic Park）系列的三位主角會回歸到侏羅紀的電影世界，所以不少外國網民視《侏羅紀世界：統治霸權》為侏羅紀系列的總結篇。

侏羅紀世界3︱盤點十大新舊恐龍班底 新寵南巨龍增磅成霸王？

《侏羅紀世界：統治霸權》電影海報。（imdb）

侏羅紀系列電影的製作橫跨近30年，累積數代影迷的狂迷，而對新一代的觀眾，入場觀看《侏羅紀世界3》之前，首先讓大家了解一下，「侏羅紀公園」的電影世界。

《侏羅紀公園》（Jurassic Park）1993

電影於1993年推出，由賣座導演史提芬史匹堡執導，改編自Michael Crichton的小說。故事講述基因工程公司InGen的老闆John Hammond的研究團隊，利用一枚史前「蟲珀」（包裹着昆蟲的琥珀）的蚊子基因，將絕種的恐龍重新培植，並於哥斯大黎加建造了恐龍主題公園。

《侏羅紀公園》電影海報。（imdb）

在主題公園正式向公眾開放前，他邀請了古生物學家Dr. Grant（Sam Neill飾）、古植物學家Dr. Sattler（Laura Dern飾）及混沌數學家Dr. Malcolm（Jeff Goldblum飾）提前參觀。

古生物學家Dr. Grant（Sam Neill飾，左二）、古植物學家Dr. Sattler（Laura Dern飾，右一）及混沌數學家Dr. Malcolm（Jeff Goldblum飾，右二），《侏羅紀公園》劇照。（imdb）

然而InGen的研究中，出現了許多他們未知的謬誤，如恐龍原本被設定為雌性，避免自行繁殖，但他們採用的青蛙基因，具有物種在性別失衡時轉換性別的特性，令恐龍意外地能夠自我繁殖。同時，InGen的電腦工程師，為了向競爭的公司出賣商業秘密，將主題公園的電源總掣關閉，導致拘禁恐龍的電網失效，引發一連串的危機，恐龍的暴走亦令多人傷亡，甚至差點危及John Hammond的一對孫兒。

雖然三位主角與兩位小朋友最後安全撤離主題公園位處的海島，但主題公園的計劃亦因此而告吹，恐龍亦佔領了整個島嶼。

與史匹堡共事多年的另一位大導演佐治盧卡斯（George Lucas）當年看完電影後，盛讚電影的偉大與震撼程度，媲美燈泡的發明與打通首個電話。雖然電影拍攝時﹐電腦特技未如今日一樣成熟，但仍然風靡全球影迷，成為電影史上的經典之一。

《侏羅紀公園》導演史提芬史匹堡（左）及合作多年的另一大導演佐治盧卡斯（右）。（Getty Image）

《迷失世界—侏羅紀公園》（The Lost World：Jurassic Park）1997

《侏羅紀公園》的續集，於四年後推出，故事的重心轉移至混沌數學家Dr. Malcolm身上，故事講述他的職業生涯因為數年前在島上的事故而被顛覆。但Malcolm從InGen的老闆John Hammond口中得知，除了主題公園的所在地以外，亦有另一個島有恐龍棲息——桑納島（Isla Sorna），是研發恐龍繁殖的基地。

《迷失世界—侏羅紀公園》電影海報。（imdb）

當Malcolm得知自己的女朋友Dr. Harding（茱莉安摩亞 飾）到了島上紀錄恐龍生態，便出發進行拯救行動。同時，接手InGen公司、Hammond的侄子Peter Ludlow，派出一隊獵人到島上捕捉恐龍，為了在聖地牙哥再次開設「侏羅紀公園」。

《迷失世界—侏羅紀公園》電影劇照。（imdb）

然而島上的情況迅速失控，各人因為營地被島上的恐龍襲擊而聚集。最後，獵人成功將暴龍捕捉，困在回程的貨船船艙內，但在泊岸時，卻意外將暴龍的船艙打開。暴龍逃出籠牢，在聖地牙哥市內暴走。電影的結局，InGen的繼承人Peter Ludlow被殺，而暴龍則與它的小暴龍後代，則被引回貨船內，安全送返桑納島。

《迷失世界—侏羅紀公園》電影劇照。（imdb）

電影尾段，暴龍於鬧市內暴走，人群四周躲避的場面，成為電影的標誌性橋段，而《侏羅紀世界：統治霸權》的預告片裡，大量恐龍追趕襲擊人群的鏡頭，似乎亦是對前作的經典致敬。

《侏羅紀公園III》（Jurassic Park III）2001

《侏羅紀公園》的最終章，在第二集的四年後推出，故事重心再次回到第一集的主角Dr. Grant身上。故事講述「聖地牙哥事件」後的四年，桑納島及其上空成為禁區，禁止任何人接近及登陸。然而，禁令並不能夠阻止好奇滿滿的遊客，一對繼父子在桑納島附近玩滑翔傘期間，意外脫離拖拽的快艇，在桑納島上降落。

《侏羅紀公園III》電影海報。（imdb）

另一邊廂，Dr. Grant在苦無研究資金的情況下，遇到一對出手闊綽的夫婦，提供一個可觀的報酬，要求Dr. Grant擔任他們的嚮導，在桑納島的上空遊覽，Dr. Grant縱使毫不情願，但為了資金唯有答應。

《侏羅紀公園III》電影劇照。（imdb）

但原來那一對夫婦，是滑翔扇意外中失踪在桑納島上小朋友的親生父母。他們襲擊Dr. Grant、迫降了私人飛機，然後Dr. Grant便半推半就地帶着所有人尋找安全的地方，並搜索失踪的小朋友。

隊伍在島上被一頭棘龍及一群速龍追捕，而Dr. Grant亦發現自己的助手偷走了兩枚速龍蛋，希望在黑市中售賣後，能夠支持他們的研究工作。最後，Dr. Grant將蛋安全歸還，並尋找到失踪小朋友，在好朋友Dr. Sattler向美國海軍求助下，安全撤離桑納島。

《侏羅紀公園III》電影劇照。（imdb）

電影結尾，Dr. Grant從飛機的窗外看見翼龍向遙遠的方向飛走，意味着他們脫離了桑納島，尋找到新的捿息地，為系列的終結留下一個延續的窗口。

《侏羅紀公園III》電影劇照。（imdb）

《侏羅紀世界》（Jurassic World）2015

在《侏羅紀公園》系列完結後14年，在侏羅紀公園位於哥斯大黎加的原址島嶼上，有一座名為「侏羅紀世界」的大型主題渡假勝地正在運作，而相比失敗的侏羅紀公園野心與規模更龐大。

《侏羅紀世界》電影海報。（imdb）

可惜，侏羅紀世界的參觀人數每下愈況，所有人對觀看恐龍的興趣不斷下降。為挽救劣勢，重新吸引遊客，經營主題公園的Masrani公司，便請以前曾為InGen工作的Dr. Wu，研發培植基因合成的恐龍，命名為帝王暴龍（Indominus Rex）。

《侏羅紀世界》電影劇照。（imdb）

但帝王暴龍突然從拘禁地中失踪，主題公園的女經理Claire Dearing（Bryce Dallas Howard飾）以及動物行為專家Owen Grady（基斯柏特 飾）便出發進行調查。經過一輪追捕，帝王暴龍戲弄了他們，封閉了逃生的缺口，主題公園形同「困獸鬥」一樣的困局。

《侏羅紀世界》電影劇照。（imdb）

主題公園陷入一片動盪，而Owen為了解決帝王暴龍，便出動他訓練有素的一群速龍，企圖殺死帝王暴龍。可惜計劃失敗，所以Claire便釋放了「元祖」暴龍（T-Rex）與倖存的速龍Blue，成功將帝王暴龍殺死。而最後，所有主題公園的人也安全地撤離，島嶼再次成為恐龍掌管的領地。

《侏羅紀世界》電影劇照。（imdb）

《侏羅紀世界：迷失國度》（Jurassic World：Fallen Kingdom）2018

在侏羅紀世界主題公園陷落後四年，該島遇上火山爆發的危機，威脅島上的史前生物，帶出了一個道德問題：究竟恐龍應該是否容許繼續生存下去？或者是否如Dr. Malcolm所言，是自然界對他們的淘汰？

《侏羅紀世界：迷失國度》電影海報。（imdb）

成為了恐龍保護機構主管的Claire Dearing，探訪當初支持John Hammond建立侏羅紀公園的億萬富豪Benjamin Lockwood，他在垂死下，希望尋求救贖，計劃從度絕種中拯救恐龍。

在行動中，由軍人組成的隊伍，邀請Claire與Owen參與，再次重臨主題公園所在的島嶼。但原來軍人的隊長在暗地裡違背着金主Lockwood的意願，打算將恐龍透過黑市進行拍賣。

《侏羅紀世界：迷失國度》電影劇照。（imdb）

但拍賣的途中，出現了一宗意外，其中一頭被拍賣的基因合成恐龍——帝王迅猛龍（Indoraptor），在拍賣期間暴走，造成大量傷亡。在拍賣會一片混亂之中，易燃氣體在會場中洩漏，現場的人與恐龍都陷入危機。為了拯救恐龍，富翁Lockwood的孫女釋放所有拍賣會上的恐龍，包括速龍Blue在內，全數送到野外，自由地生存下去。

《侏羅紀世界：統治霸權》的延續

侏羅紀世界的最終章，講述一個人與恐龍共存的世代，而由Owen一手訓練的速龍Blue，竟然意外地誕下一頭小速龍。可是獵人用陷阱將小速龍捉走，引發人與恐龍之間一連串的危機。為拯救Blue的初生小速龍，Owen不惜以身犯險，更遇上《侏羅紀公園》的三位原主角，一同展開歷險，拯救人與恐龍的未來。