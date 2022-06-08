被消失的凶案︱張兆輝重現「水箱藏屍案」：拍到天黑都唔知

身在內地的張兆輝，雖然人不在港，但輝哥本月有兩部主演的電影上映，分別是《被消失的凶案》和《一樣的天空》，輝哥不擔心自己打自己，希望香港電影業盡快回復正常，因為都停咗好耐，所以希望觀眾入場支持。

《被消失的凶案》的導演羅守耀，與輝哥合作無間，今次故事藍本來自1983年「土瓜灣道水箱藏屍案」，當年輝哥忙於拍劇，對這宗轟動的新聞未有為意，他坦言：「83年，我日拍夜拍，冇留意呢單新聞，但都唔緊要，羅導演蒐羅好多資料、報紙，以及佢知道嘅蛛絲馬跡都會話畀我哋聽，令我明白咗點樣去演繹，亦清楚導演想拍啲乜嘢、想表達啲乜嘢。」

張兆輝在電影《被消失的凶案》有傾力演出。

新聞事隔三十多年後搬上大銀幕，輝哥是羅導演欽點的靈魂人物，由他去調查懸案，輝哥謙虛說：「哈哈！咁可能我真係似嗰個老差骨囉！同羅生合作過好多次，佢非常了解我可以畀到乜嘢佢，而演員知道導演想點做便去做，我一直相信係角色帶動演員，今次好多謝羅生寫呢個角色畀我演……（有冇咩難忘嘅事？）嗰場我俾律政師審問最深刻，78頁紙喺室內拍咗五、六日，啲燈一直着住，拍到天黑都唔知，有時還要即時改劇本，圍讀嘅時候好似考會考咁，哈哈！但拍攝時，大家係好開心嘅……」

張兆輝身在內地。

疫情緩和，政府宣布4月21日放寬防疫措施，戲院重開，對影迷固然天大喜訊外，輝哥本月有兩部電影上映，輝哥表示：「咁啱啫！當然戲院重開大家都好開心，等咗咁耐，疫情大家都好想去舒展下、睇下戲，能夠有咁多好戲上亦好難得，畀多幾套我一齊打都得嘅……」

雖然自己打自己，但《被》和《一》戲種不同，角色的人物性格也有很大反差的，輝哥在兩部戲中也有很大發揮，合作無間的羅守耀導演和新晉導演潘梓然，兩個不同時代的導演合作，輝哥看得很通透，輝哥說：「唔同時代當然有好多嘢唔同，不過佢哋有個共通點，就係兩位導演喺心目中都有一個正確嘅想法，佢哋就會喺畫面上表達想講嘅故事出嚟，基本上除咗年代嘅氣氛，鏡頭運用外，都係同一樣思想，都係想表達自己一啲想講嘅嘢畀人聽，只係表達形式各異。」

有張兆輝傾力演出票房大賣。

有張兆輝傾力演出票房大賣。

《被消失的凶案》的導演羅守耀，與輝哥合作無間。