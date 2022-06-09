壯志凌雲︱初代女主角曾兩度遭強姦　對男人失去信心最終出櫃

近期最受矚目電影非《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun: Maverick）莫屬，除了口碑爆燈，全球票房亦報捷，大收近5億7000萬美元（約44.5億港元），香港票房亦突破4000萬。

作為相隔36年才面世的續集，《壯志凌雲：獨行俠》少不免要懷舊一番，對於影迷來說，最可惜的應該是第一代女主角Kelly McGillis沒有回歸，相信大家都有留意，這位當年美艷動人的金髮女郎，現在外貌已崩壞得幾乎認不出，對比年年像25歲的湯告魯斯（Tom Cruise），實在相差太大。

當年Kelly McGillis跟湯告魯斯火花十足。（劇照）

其實Kelly McGillis走下坡，主要是跟她過往多段慘痛經歷有關，而且是發生於憑《壯志凌雲》走紅前，早在年僅12歲時，Kelly McGillis曾遭3名男子強姦，到1982年，兩名男子持刀闖進其家中，對她進行性侵及毒打，這次受襲令Kelly McGillis情緒崩潰：「事發後數星期我不能進食及睡覺，身體不停地抽搐，又會突然無法控制自己狂咳。」

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Kelly McGillis借助酒精去消除痛苦，導致暴肥30磅，當時已離過一次婚的她，對男人更加不信任而影響感情生活，更一度自殘身體及吸毒，最終於1984年接受戒療。重獲新生的Kelly McGillis之後就接拍了《壯志凌雲》，令她登上事業高峰，雖然往後沒有大紅大紫，但總算長拍長有。

Kelly McGillis好不容易才走出傷痛。（視覺中國）

踏入2000年代，Kelly McGillis開始淡出影壇，2002年跟第二任丈夫離婚，到2009年更宣布「出櫃」，並跟已同居多年的女友結合，雖然最終仍分手收場，但脫離荷里活的Kelly McGillis反而更能忠於自己，她曾於受訪表示，早已料到不會找她演出《壯志凌雲》續集：「我認為這個行業，並不友善對待50歲以上的女士，我不會去染髮、打Botox或拉臉皮，我想當一個性格演員。」