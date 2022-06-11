「一代奸人」沈威逝世終年71歲　憑《省港旗兵》獲最佳男配險燒死

有「一代奸人」之稱的沈威，於今日（11/6）突然傳來死訊，終年71歲，消息指他在10號晚於廣華醫院安詳離去。沈威曾於3年前，在北京定居，突傳來昏迷消息並送到北京醫院ICU搶救，後來康復並於去年復出接拍內地電視劇《布局》。

沈威憑《省港旗兵》奪得金像獎最佳男配角。（《省港旗兵》劇照）

沈威於1951出生，參演過百部電影及電視劇集，向來擅演大反派角色，90年代後期開始淡出影視圈。1984年他參與麥當雄執導的電影《省港旗兵》，憑出色的演技贏得金像獎最佳男配角。沈威也曾參與幕後工作，1990年自編、自導、自演電影《江湖最後一個大佬》，更邀得當時剛走紅的周星馳參演，但由於演出戲份較少，劇本亦較粗糙，加上當年因為有粗口而定為三級上映，故有星爺加持票房亦不濟。

經典港產片反派沈威復出拍劇 影迷最難忘35年前強暴王祖賢一幕

+ 15

事後蕭若元爆料原來這幕是在沈威不知情下放火，所有表情都是真反應。（《省港旗兵》劇照）

提到《省港旗兵》，事後該片監製蕭若元爆料，戲中有一幕講到沈威被綁在著火的車內掙扎，露出驚慌表情一幕極為逼真，原來導演麥當雄事前根本沒告知沈威會用火燒車，待把他綁後，才淋上汽油點火，令到沈威作出真反應，但差點命喪火海的沈威非常生氣，拍畢後當場與麥當雄理論，火藥味濃。雖然這一幕令他奪得金像獎最佳男配角，但他在台上也沒有多謝麥當雄。