《007生死有時》Ana de Armas性感驚艷　新作神還原瑪麗蓮夢露

改編自瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）傳奇故事的電影《Blonde》，展現荷里活性感女神的經典，電影由Neflix製作，籌備多時於今日（17/6）公布首條預告。今次由《007︰生死有時》（No Time to Die）的性感女神Ana de Armas演繹，首預告一出，神似度令人讚嘆。

Ana de Armas的笑容非常神似。（《Blonde》劇照）

《Blonde》是由畢彼特（Brad Pitt）主演《奪命無聲》（Killing Them Softly）的導演Andrew Dominik執導、編劇，畢彼特的製作公司Plan B製作，Netflix發行。故事改編自Joyce Carol Oates所著的同名傳記小說，作者當時仿瑪麗蓮夢露的口吻來述說她的生平故事。

在007的演出相當性感。(《007生死有時》劇照)

女主角是在《007：生死有時》（No Time to Die）中，擔任邦女郎的Ana de Armas主演，Ana de Armas是西班牙裔古巴女演員，更被古巴雜誌稱為「征服荷里活的古巴女人」，曾修讀古巴國家戲劇學校，參演古巴電影《Una Rosa de Francia》，18歲搬到西班牙發展演藝事業，參演電視劇《El Internado》。

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其實Ana De Armas的幕前演出向來大膽見稱，她在《夜半女敲門》（Knock Knock）中，跟奇洛李維斯（Keanu Reeves）以及Lorenza Izzo的「多人運動」性感演出。Ana De Armas更在浴室露胸勾引奇洛李維斯，兩人均有極大膽的裸露場面，包括浴室多人運動、床戲、性虐等場面，

007生死有時｜新邦女郎Ana de Armas 浴室激戰奇洛成最大膽演出