007生死有時｜新邦女郎Ana de Armas　浴室激戰奇洛成最大膽演出

撰文：沈洛嘉
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由丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一次擔任「007」的大片《007：生死有時》（No Time to Die）中，今次由Ana de Armas擔任新任邦女郎，戲中她性感得來又打得，即使戲份不算多已足夠散發出個人魅力！

《007：生死有時》將會是丹尼爾基克最後一部占士邦電影。（《007：生死有時》劇照）

Ana de Armas在戲中為協助占士邦的CIA特工，較早前在預告中已見到部份她的畫面，着上吊帶超Deep V、大露背、開高衩的晚裝，跟恐怖組織成員槍戰兼近距離打鬥，動作乾脆俐落之餘更不失美態，而且在跟丹尼爾基克對話之間帶點可愛，非常吸引人注目！

Ana de Armas的出場令人印象極度深刻。（《007：生死有時》劇照）
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Ana de Armas是位西班牙裔古巴女演員，更被古巴雜誌稱為「征服荷里活的古巴女人」，曾修讀古巴國家戲劇學校，參演古巴電影《Una Rosa de Francia》，18歲搬到西班牙發展演藝事業，參演電視劇《El Internado》。

安娜迪艾瑪絲打得又睇得！（Ana de Armas IG）

Ana de Armas更在西班牙跟第一任丈夫Marc Clote相遇，23歲結婚，可惜該段婚姻僅維持兩年便離婚，直到2020年3月被外媒發現她跟「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）拍拖，兩人共同演出《Deep Water》而認識，直到2021年1月宣布和平分手。

Ana de Armas曾跟賓艾佛力拍拖。（Ana de Armas Twitter）

不過要數Ana De Armas幕前最大膽一次必定是在《夜半女敲門》（Knock Knock）中，跟奇洛李維斯（Keanu Reeves）以及Lorenza Izzo的「多人運動」性感演出。原先講到奇洛李維斯飾演愛家的好男人，一天當老婆和小朋友不在家，突然遇到兩位被大雨淋濕的美女上門求助，兩人更主動上前勾引他，後來卻發生了驚人的轉變。

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戲中Ana De Armas更在浴室露胸勾引奇洛李維斯，兩人均有極大膽的裸露場面，包括浴室多人運動、床戲、性虐等場面，最後兩人更將奇洛李維斯綁起來，挖了一個大坑想將他埋起來，前後反差極大。《夜半女敲門》在當年獲得了褒貶不一的評價，爛番茄評級36%，平均得分5.2／10，不過仍有外媒給出5分滿分中的4分高分。

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