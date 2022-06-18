盤點十套父親節送飯電影清單　金像、喜劇、卡通、動作樣樣齊

一年一度的父親節，大家都會趁機會向父親表達心意，亦會抽時間一家人吃一頓飯。如果中途或飯後閒聊顯得太見外尷尬，大家不妨與父母一同觀賞一套以父親或親子關係為題材的電影，亦可藉此聊表心意，享受家人的相處時間。「爸爸級」的讀者，也可以從片單中選取精選的卡通電影，與小朋友一同享受看電影的歡樂。



以下為大家盤點十套以父親為題材的電影，讀者不妨按父親的品味與喜好選擇：

辯父律師（The Judge）

由羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）與Robert Duvall主演的《辯父律師》，講述成就超卓的辯護律師Hank Palmer（羅拔唐尼 飾）在母親過世後，回到家鄉奔喪並探望身為地方法官的父親。然而身患癌症的父親，卻被捲入一宗交通意外中，並成為命案的嫌疑犯，Hank於是在照顧父親的病患同時，負責為父親進行辯護。Robert Duvall憑本片提名奧斯卡金像獎最佳男配角。

《辯父律師》電影海報。（imdb）

爸爸可否不要老（The Father）

由安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）主演的電影《爸爸可否不要老》，講述他迷失在失智症幻覺中的故事。安東尼真摯地演譯與女兒的關係，並因為失智症，讓女兒得到照顧父親身心的最後機會，藉此嘗試修補父女關係的處處裂痕，亦為父親梳理了一生的經歷與記憶。安東尼鶴健士憑這部電影，以83歲高齡再次奪得奧斯卡最佳男主角殊榮。

《爸爸可否不要老》電影海報。（imdb）

大話王（Liar Liar）

由占基利（Jim Carrey）主演的喜劇《大話王》，講述大律師Fletcher在事業上非常成功，靠着「死都拗翻生」的說謊技巧縱橫職場，然而他的習慣亦令自己對兒子Max許下的承諾敷衍了事，令兒子的希望一次又一次地落空。於是，Max在自己的生日上，許下了一個願望，希望父親不要再說謊，哪怕只有一天的效用。而無法說謊的Fletcher，經歷了一整天的笑料後，終於明白到，世上沒有成就比自己與兒子的關係更重要。

《大話王》電影海報。（imdb）

肥媽先生（Mrs. Doubtfire）

由已故演員羅賓威廉斯（Robin Williams）主演的經典喜劇《肥媽先生》，講述失業的男演員丹尼在離婚後，失去了三位孩子的撫養權，只能夠每星期見面一次。於是演技精湛的他為了爭取更多與孩子相處的時間，喬裝成為一位肥胖的保姆，到前妻家裡工作，並與小孩展開一段另類的父子關係。

《肥媽先生》電影海報。（imdb）

救參96小時（Taken）

由里安納遜（Liam Neeson）主演的動作電影《救參96小時》，講述一位退休的中情局特務拜仁，一心希望修補與女兒之間的關係。沒料到女兒在一次去法國旅行途中，便遭人綁架，拜仁擁有一身本領，便決定前往法國，盡用僅有的黃金96小時，從綁匪手上救出女兒。

《救參96小時》電影海報。（imdb）

打死不離三父女（Dangal）

由「印度劉華」阿米爾罕（Aamir Khan）主演的《打死不離三父女》，講述印度國家級摔跤選手瑪哈維亞將摔跤的夢想託付在女兒身上的故事。瑪哈維亞作為一名摔跤選手，本來希望兒子能夠繼承自己的技藝，然而夫婦一連誕下四個女兒，於是長女Geeta與次女Babita便從少被他訓練成為女子摔跤運動員。而隨着兩個女兒日漸成長，與父親在摔跤的見識與觀點漸漸產生距離，相處之間亦產生了不少摩擦。最終Geeta在世界賽上，因為摔跤而領悟到父親一直以來對自己的支持與培育，讓她踏上成功的舞台，於是在成功之餘、修補了與父親之間的關係。

《打死不離三父女》電影海報。（imdb）

海底奇兵（Finding Nemo）

由迪士尼彼思（PIXAR）工作室製作的動畫電影《海底奇兵》（Finding Nemo），講述小丑魚馬倫與兒子Mo仔相依為命，Mo仔卻意外被潛水員從海中帶走，並成為寵物魚。馬倫為了尋回兒子，展開了跨越大海的旅程，途中遇上了天真無邪的多莉，便結伴同行。他們逃過了鯊魚血盤大口與水母群的危機，輾轉之間一起來到澳洲悉尼，最終成功從牙醫診所的魚缸裡救回Mo仔。

《海底奇兵》電影海報。（imdb）

獅子王（The Lion King）

由迪士尼製作的動畫電影《獅子王》（The Lion King），講述非洲一個獅子王國中，王子辛巴在父親木法沙的王國裡快樂地成長。但是辛巴的叔父刀疤覬覦木法沙的王位，並謀殺木法沙，辛巴因此被迫展開流亡的生活。辛巴在流亡期間遇到好朋友丁滿與彭彭，並在兒時的好友娜娜與睿智拉飛奇幫助下，重奪自己理應繼承的王位。

《獅子王》電影海報。（imdb）

脫皮爸爸

香港電影《脫皮爸爸》，由司徒慧焯執導及編劇，並由吳鎮宇、古天樂、春夏等主演。電影講述79歲的田一雄，患有老人痴呆症，然而在七天之間，他開始漸漸脫皮，返老還童。而兒子田力行，在面對人生處處困境的同時，因為父親的逆天變化，得以重新了解父親的人生軌跡，更因此而找到人生的新方向。