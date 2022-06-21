畢列谷巴自爆曾被名導演串　「你都有七個奧斯卡提名？咩世界」

《美國狙擊手》（American Sniper）金像級男演員畢列谷巴（Bradley Cooper），日前接受網上電台訪問時透露，自己曾經憑幕前演出及電影製作屢獲奧斯卡金像提名，雖然從未獲獎，但亦是對自己事業的一種肯定。

畢列谷巴是奧斯卡頒獎禮的常客。（Getty Images）

然而在一次頒獎禮派對上，畢列谷巴與一位曾經三度提名奧斯卡的女演員一同出席時，遇到一位著名導演，該位導演當眾取笑畢列谷巴：「呢個咩世界！憑乜嘢你都有七個奧斯卡提名？而佢（女演員）得三個？」

2014年的奧斯卡巨星雲集的經典自拍，便是由畢列谷巴「揸機」拍攝。（Getty Images）

畢列谷巴回憶當時的情形時指自己十分錯愕，並指自己以後也不能忘記事件，亦指出曾經有不少著名演員恭賀他獲得提名，更有一位「英雌」女演員曾經在頒獎禮上指他的演出值得獲提名。

畢列谷巴自導自演的作品《星夢情深》獲得多項奧斯卡提名，亦令Lady Gaga首次憑音樂作品獲得奧斯卡金像獎。（Getty Images）

憑喜劇《醉爆伴郎團》系列為人熟悉的畢列谷巴，過去積極發展演藝事業，除了憑《騙海豪情》（American Hustle）及《美國狙擊手》獲得金像提名外，亦涉足電影的幕後製作，包括擔任《美國狙擊手》、《小丑》（Joker）等奧斯卡提名電影的監製，自導自演的電影《星夢情深》（A Star is Born）更獲得八項奧斯卡金像提名。

在《星夢情深》的成功後，串流平台Netflix投資開拍的電影《Maestro》亦將會由畢列谷巴自導自演，他談及新作時指：「這是一個關於婚姻的故事，關於家庭。而電影亦圍繞音樂，我們的秘密武器是Leonard Berstein與Gustav Mahler的音樂。」他將會於電影中擔任男主角，飾演作曲家Leonard Berstein。