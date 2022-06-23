貓王｜皮禮士利死亡之謎眾說紛紜　假死說法傳足40年

「貓王」皮禮士利（Elvin Presley）傳記片《貓王》（Elvis）今日（23日）正式上映，講述貓王由發跡成為超級巨星，到事業走下坡直至死亡，160分鐘片長當然未能覆蓋所有故事，尤其是有關貓王的死因說法，至今仍有不少人相信他為了隱居而假死，40多年來「目擊」貓王現身的傳聞多不勝數，究竟這位超級巨星是否尚在人世？



每年貓王的生忌、死忌仍有不少粉絲獻花悼念。（Getty Images）

1977年8月16日，貓王被發現在寓所「Graceland」的浴室中昏倒，送院搶救後證實不治，終年42歲。當年法醫報告指貓王死於心律嚴重失常導致心臟病突發，或與藥物濫用、吸毒或酗酒有關。貓王暴斃震驚全球，很多粉絲都接受不了偶像突然離開人生，有關貓王死亡的陰謀論更傳足45年。

當年大批粉絲現身貓王的喪禮。（視覺中國）

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多年來「目擊」貓王現身的消息傳過無數次，到1989年更有貓王狂熱粉絲成立「The Elvis Sighting Society」來整合有關貓王仍在生被目擊的消息，甚至有人指出1990年上映的經典電影《寶貝智多星》（Home Alone）中見到貓王。除了猜測貓王是否在生，貓王「假死」的原因亦有不少說法。

有人指出電影《寶貝智多星》中這一幕的紅圈者為貓王，點睇都唔太似樣。（電影截圖）

作家Gail Brewer-Giorgio在1988年出版的《Is Elvis Alive》中提到，貓王假死是為了逃避黑手黨追捕，他聲稱是翻查了以千計FBI文件得出的結論，指出愛國的貓王於1976年接受FBI委託，擔任臥底特工去滲透一個名為「Fraternity」的犯罪組織，這個組織的成員曾跟貓王進行私人飛機交易，後來因為身份曝光，貓王受到死亡恐怖而被迫假死隱居。不過FBI否認了這個說法，指貓王出現於內部文件是跟勒索案有關，從未委派他擔任臥底。

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