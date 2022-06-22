貓王‧影評｜傳記片框框下依然引人入勝　男主角光芒四射有影帝味

傳奇歌手或演員的傳記片一向有價有市，近年最成功的是《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody），全球大賣9億美元票房，造就飾演Freddy Mercury的Rami Malek成為奧斯卡影帝。

今年輪到「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的生平被搬上大銀幕，由風格華麗誇張的大導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）執導，找來半紅不黑的偶像演員奧斯汀畢拿（Austin Butler）扮演這位一代巨星，本來因為其外貌跟「貓王」相差甚遠而期望不高，卻被其精彩演出而震撼到，雖然脫離不了傳記片的套路，《貓王》（Elvin）但依然引人入勝。



《貓王》以湯漢斯（Tom Hanks）飾演的「貓王」經理人Col. Tom Parker的角度說故事，設定可能有點奇怪，但不至於影響整體觀感。（劇照）

《貓王》最特別之處，以湯漢斯（Tom Hanks）飾演的「貓王」經理人Col. Tom Parker作為敘事角度，除了交待「貓王」成長時的經歷，之後都由Tom Parker的視覺說故事，這個設定可能有點奇怪，但不至於影響整體觀感。片長160分鐘，前半小時交代「貓王」發跡過程節奏明快，尤其是他童年受黑人音樂啟發與第一次演出的交錯表達，張力十足，成功帶觀眾投入其中。

奧斯汀畢拿示範如何用演技搭救外表上的不足。（劇照）

但之後花了不少篇幅去講述「貓王」在民權運動與演藝事業之間的掙扎，假若你期待的是「貓王」幾首金曲如何誕生、或有更多震撼人心的表演，就會感到劇情有點拖沓，這部電影絕非態度正面的巨星誕生故事，而是更多呈現巨星背後的心理掙扎，還有面對政治、家庭及經濟問題的種種壓力。

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作為史上最偉大的偶像，雖然已經年久遠，但「貓王」的生平事跡仍是不少人熟悉的歷史，與其看複製出來的表演，電影更多呈現他的心路歷程也是正確選擇，後半部講到他當兵回歸轉型當演員、結婚生女、再次回歸樂壇，其實都脫離不了傳紀片的慣常處理手法，而導演沒有刻意美化或黑化「貓王」，而是將他描述成一個單純熱愛音樂的人物，身邊的人和事令他身不由己，到死都非他選擇，不認識「貓王」的觀眾應該都會看得揪心。

戲中講述「貓王」跟B.B. King及Little Richard的交情部份亦相當精彩。（劇照）

這類型傳記片難以突破，所以選角很重要，奧斯汀畢拿十幾歲便出道，當年靠演出迪士尼青春劇走紅，但之後就無以為繼，半紅不黑了很長一段時間，所以當初選他演「貓王」亦惹來不少爭議，外貌與氣質都不靠攏，但他以實力說服觀眾，唔似樣就Chok到神似，眼神、歌聲、舞步每個細節都盡力去做，Rami Malek能夠成為奧斯卡影帝，奧斯汀畢拿至少要有個提名。