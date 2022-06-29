《人蜂不兩立》劇評｜一隻蜜蜂玩足9集　與時並進的「戇豆」風味

《人蜂不兩立》 （又譯︰人來蜂 Man VS Bee），由「戇豆先生」路雲雅堅遜（Rowan Atkinson）主演的Netflix短劇。說是劇，更似是一套電影拆開9集放映，每集長9至11分鐘不等，讓你好好自行分配，輕輕鬆鬆一程車時間，或一個約會的早到時光，都可睇完一集。



好少見到咁多嘢講的Rowan Atkinson。（《人蜂不兩立》劇照）

第一集先簡單背景介紹，一來就是路雲雅堅遜在庭上接受法官審判，說他犯了14項罪名，包括危險駕駛、破壞藝術品、縱火等，然後他無奈地說，全因一隻蜜蜂。原來他是一位臨時看屋員，即是屋主要遠行，找你來到家中睇屋，打理家務照顧狗仔等，而這份工作正是他失業多時的甘露，要好好珍惜。而第一集亦匆匆講晒全屋危機所在，智能家居、密碼鎖、現代名畫、藝術擺設、古董名車、百萬古書，一隻有食物敏感的狗，統統都預告了全片將會發生的事。

一隻蜜蜂搞足100分鐘有多，都好考編劇功力。（《人蜂不兩立》劇照）

基本上一切就源於一隻打不死的蜜蜂，起初只想趕走牠，但趕極唔走便動殺機，試過令牠跟死亡只有一步之遙，只是佛念心起，情願麻麻煩煩安排一場放生都不殺生，然而殺不死你！殺不死你！殺不死你下的結局，正正是後患無窮。

或許「戇豆先生」太深入民心，由路雲雅堅遜演的角色戀是有陣「豆味」。的確，今次角色依然是愛面子、會諸事八卦、手多多，最重要是闖禍後會以胡混手法補救務求過關，只是他比較會多說話，不會來來去去得一句「Bean~」。所以當第一集開晒所有伏線，隨後每集就是看他如何接近「死亡」，如何搞到拆爛古董跑車，燒毀大屋，被告上法庭。

呢個造型的Mr. Bean，相當可愛。（《人蜂不兩立》劇照）

當然，部分情節是搵戲嚟做，甚至有些不合情理，但發生在路雲雅堅遜身上，你又會包容度大增，就如過年看一齣賀歲片，再胡鬧都會以笑回敬。事實上大師的魅力縱不及當年，但一舉一動依然幽默感滿載。而大師亦有隨科技進步，將笑料進化，如《特務戇J》就加入VR情節，今次就配合手機視像通話，來個人肉Lag機扮斷線，幾好笑之餘亦不妨學定以備不時之需。