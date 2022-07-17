金像獎｜廖子妤奪女配角　一入行搏盡兩度全裸：是自己想做的事

《第40屆香港電影金像獎》現正舉行，廖子妤憑《梅艷芳》及《智齒》入圍最佳女配角，最終以大熱姿態憑前者奪獎。她上台致謝詞時情緒激動，先用普通話多謝父母，之後逐一感謝幫助過她的人：「來港發展滿十年，由一個人都唔識，而家望台下有好多朋友、（演戲）對手、導演，好多人畀機會我，畀我喺呢度做戲，好榮幸夢想喺呢香港成真，侵我玩。」

廖子妤上台領獎時表現激動。（截圖）

來自馬來西亞的廖子妤，在當地完成廣播電視電影文憑課程後，2012年隻身來港發展，由模特兒做起後來成為演員，初入行就有不少機會，兩次全裸演出，令她的名字刻在觀眾心裡。

廖子妤在《梅艷芳》的演出獲得一致好評，得獎實至名歸。（劇照）

廖子妤於2013年參與泰迪羅賓監製的電影《末日派對》，第一部作品就被要求全裸演出。她仔細考量過接受到後，再徵詢爸爸的意見，直至得到他一句支持才放心演出。後來憑這部電影獲提名第33屆香港電影金像獎最佳新演員，她有感而發：「我由零踏入香港國際機場的第一步，行到來這一步的確不容易。這六年來的回憶，在昨日接收到這個消息時，一下子全數湧出來，就似人臨死前迴光反照一刻，flashback所有記憶。」

廖子妤在電影處女作《末日派對》已有大膽演出。（電影截圖）

兩年後彭浩翔邀請廖子妤演出《同班同學》，不單同樣要全裸演出，而且仲有同性戀親密場面，尺度比上一次更大，一心搏盡的廖子妤，再一次咬緊牙關接拍，其中有數場戲她跟拍檔麥芷誼疑似情緒失控，在片場內突然爆喊，要導演停機安撫，而廖又因壓力太大而甩頭髮，犧牲甚大，她表示︰「所有戲都是我好努力好努力地完成，我不敢說自己是為藝術犧牲，因為這正是自己想做的事，我只是盡全力去做。」

重溫《同班同學》大膽演出

+ 29

廖子妤的努力與演技，觀眾都看在眼裡，2017年憑《骨妹》首度獲提名《第36屆香港電影金像獎》最佳女配角，相隔五年後終於憑《梅艷芳》成功奪獎，期待這位演員未來在影壇繼續發光發熱！