七人樂隊︱林嶺東遺作促成父子首度合作　一洗暴力風格細訴香港情

由香港七位殿堂級導演洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克合作，聯手拍攝的電影《七人樂隊》，以香港的年代故事作為背景，合奏出一部訴說香港情懷的電影。

《七人樂隊》是由洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克攜手執導的作品。《七人樂隊》電影海報。（電影公司提供）

導演之一的林嶺東，負責執導《迷路》一段，故事講述已移居英國生活的夫婦帶同兒子回港過年，丈夫(任達華 飾)在閒逛時發現中環已經面目全非，昔日與老父一起欣賞的景物已消失不見，而且人情味不再，更在本應熟悉的故鄉迷路，找不到路會合妻兒。

《七人樂隊》的段落之一《迷路》，由林嶺東執導、任達華主演。《七人樂隊》電影劇照。（電影公司提供）

作為林嶺東導演的最後一部作品，《迷路》一洗他擅長的暴力美學風格，回歸到對香港真摯的情懷，並透過一對父子細訴香港的溫情故事。林導演於拍攝期間曾表示：「比香港更好的地方很多，但都沒有我對家鄉的這份感情。」他將這份感情投射在《迷路》中，即使故事只有短短十多分鐘，觀眾也能感受到他對香港這個故鄉的深厚感情。

《迷路》講述從外國回港的主角，面對故鄉香港感到非常陌生。《七人樂隊》電影劇照。（電影公司提供）

從《迷路》的選角上，亦足見林導演的心思，他誠邀恩師鍾景輝飾演男主角的父親，由相識近四十年的好友任達華扮演與導演性格相似，經常爆粗，但鐵漢柔情愛護家人的男主角；至於主角兒子就由親兒子林宇軒飾演。

林嶺東最後一部作品中，首次與兒子林宇軒（右）在電影上合作。《七人樂隊》電影花絮照。（電影公司提供）

對於首次與父親在電影上合作，林宇軒表示非常興奮：「小時候曾經到片場探爸爸班，今次是第一次正式合作，我很高興能夠得到如此難得的機會。這是一個很好的回憶，十年後回看這部電影，也定必是個開心的回憶。」相信對林宇軒而言，《迷路》將會是他回顧與父親關係之間，佔有非常地位的一段時光。

林嶺東與兒子林宇軒在拍攝現場。《七人樂隊》電影花絮照。（電影公司提供）

而任達華談到與好友的最後一次合作，坦言：「東san一直沒改變過，我未見過一個如此有熱誠的導演，一直對電影有團火。跟他拍戲會很興奮，因為他的電影永遠有種魅力。」

《七人樂隊》將於7月28日在香港上映，由香港七位電影創作先驅合導，作為獻與他們摯愛的地土珍貴的情書。