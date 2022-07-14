闔家辣｜鄭中基為討好老婆「無套上陣」結果連去廁所都成問題
撰文：聯合新聞網
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吳君如監製、主演爆笑喜劇《闔家辣》，找來鄭中基和梁詠琪飾演整天鬥嘴的老夫老妻，梁詠琪身為精明幹練的虎媽，全家都得乖乖聽她發號施令，當她和兒子呂爵安開始做起手工辣椒醬生意，鄭中基為討好老婆，「無套」下海手剁辣椒，沒戴手套就碰辣椒的結果，被辣到連上廁所都有問題，爆笑情節讓觀眾笑翻。
該片靈感來自導演鄭晉軒的親身經歷，因為疫情期間感覺前途茫茫，決定把媽媽自製家傳辣椒醬當成創業機會，沒想到一家人靠著在「廁所」做辣椒醬谷底翻身。梁詠琪、鄭中基片中鬥嘴鬥個沒完，兩人說跟現實生活差異大，梁詠琪說：「我對老公很溫柔，而且也不懂用西班牙語吵架。」
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撮合兩人當夫妻的吳君如爆料鄭中基不只片中是小男人，戲外也怕老婆余思敏，鄭中基說：「我沒那個膽量呀，生小朋友後，都集中照顧家庭。」鄭中基透露鄭晉軒定裝時要他穿上花俏亮色POLO衫，衣領也要立起來，才是標準「老爸風格」，果然飄出濃濃爸味。
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戲外鄭中基育有一女一男，和孩子相處如朋友般親近，大女兒遺傳了愛唱歌的基因，小兒子則有搞笑天分，他說：「有次兒子跟同學閒聊時說『我like Maggi, Maggi is very good』，我以為未來媳婦叫Maggi，原來他是喜歡吃美極鮮醬油。」
《闔家辣》於本月14號在港上映。
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