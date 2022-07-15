爾冬陞邀MIRROR出席金像獎表演　錢嘉樂將亮相ViuTV︰娘家叫我嚟

《第四十屆香港電影金像獎》將於今個星期日舉行，今日（15/7）舉行拜神儀式，董事局主席爾冬陞，副主席錢嘉樂、余安安等人，聯同今年入圍最佳新演員的梁仲恆《媽媽的神奇小子》、王丹妮《梅艷芳》均有出席。錢嘉樂向來效力TVB，近日開廠的《開心無敵獎門人》都繼續擔任獎老，而今次將有可能，以金像獎董事局成員身份亮相ViuTV。



金像獎今日（15/7）舉行拜神儀式，祝願一切順利。（葉志明 攝）

被問到有機會亮相ViuTV，錢嘉樂笑言今次「炒硬」，不過爾冬陞就稱作為董事一定要出席。就今次安排可有通知娘家（TVB）？錢嘉樂︰「點解會唔知道，娘家叫我嚟！」爾冬陞︰「有問題嘅咩？大家一家親嘛！」錢嘉樂︰「冇問題，你哋以為有問題，香港電影嘛！」

爆谷一周｜爾冬陞謙稱贏金像獎靠人緣 「我有年贏了周星馳」

錢嘉樂都大方接受ViuTV訪問，亦有手執Viu的咪牌。（葉志明 攝）

過去13年，金像獎頒獎禮一直在文化中心舉行，今次跳出尖沙咀去到九龍灣展貿，的確要面對好大挑戰。爾冬陞︰「我們好多都是義工參與，就算一年一度埋位都知點做，今次在九展舉行要重新安排。紅地氈都改室內，因為7月份天氣好難預測，如果要起有蓋位置會浪費公帑，綜合各方面因素就將紅地氈環節移師室內。」錢嘉樂︰「頭先劉天蘭一睇個場地，好滿意呀，覺得耳目一新，尤其今年是40周年，主題是四十不惑，有種重新起步，好有朝氣感覺，香港電影同香港一樣重新出發，好有希望。」

+ 1

網傳MIRROR任表演嘉賓 十二子齊錄製主題曲《金人》

金像獎將於今個星期日（17/7）晚上7點30分舉行，於ViuTV直播。（葉志明 攝）

早前已有網民披露人氣組合MIRROR，將出席金像獎擔任表演嘉賓，爾冬陞表示這個安排好早已經研究。「先要看看檔期問題，要表演又要創作首新歌，都不是幾個月做到的是。大家要記得，頒獎禮原定4月舉行，但遇上疫情就索性延期到7月。」至於今屆司儀人選，爾冬陞稱今年沒有正式司儀。「創作小組上有彭秀慧，開場都會代表金像獎有發表講辭。今次開場表演都沒以往盛大，過去曾經有蔡卓妍、張繼聰、鄭中基作表演，要排一隻大型歌舞好花時間，在疫情下好難安排，所以今年都會相對簡化一點。」