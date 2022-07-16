《緊急迫降》宋康昊李炳憲6年後再聚　病毒客機生還者變生化炸彈

由「雙影帝」組合宋康昊、李炳憲，聯同影后全度妍領銜主演的韓國首部航空災難鉅作《緊急迫降》。早前該片有去到康城參展，結果首映贏得觀眾支持，完場時獲近十分鐘的拍掌致敬。而三位日前便出席KBS節目訪問，重提去年出席康城影展的趣事。（電影將於8月4日上映）



《緊急迫降》是宋康昊、李炳憲繼2016年《密探》後，相隔6年再度合作。（《緊急迫降》劇照）

《緊急迫降》是宋康昊、李炳憲繼2016年《密探》後，相隔6年再度合作，於大銀幕上演技交鋒。原來二人在戲外亦無所不談，做宣傳時更互窒搞氣氛。三位在KBS節目訪問中，重提去年出席康城影展的趣事，怎料宋康昊只是輕輕帶過，未有正面回應。身旁的老友李炳憲即開玩笑指：「因為宋康昊有太多作品晉身康城影展，相信他已經搞不清楚我們在宣傳哪一部電影了！」

資深警探具仁浩隊長（宋康昊 飾），收到一宗飛機恐怖襲擊的情報。（《緊急迫降》劇照）

李炳憲更幽默代替宋康昊回答康城見聞：「去年《緊急迫降》在康城首映時，觀眾們看畢電影起立鼓掌數分鐘，感到感恩及欣慰，很有成就感，應該很難再經歷這樣的狀況。一般首映的經驗中，觀眾們大約會連續鼓掌10秒鐘左右，但因為那一次長達十分鐘的掌聲，我都不知道該做出什麼樣的反應才好，只能一直不停向全場揮手以示答謝。」

任時完飾疑犯柳鎮錫，是病毒客機的主謀，早已秘密登機。（《緊急迫降》劇照）

《緊急迫降》講述資深警探具仁浩隊長（宋康昊 飾），收到一宗飛機恐怖襲擊的情報，調查期間卻發現疑犯柳鎮錫（任時完 飾）早已秘密登機，更驚覺愛妻亦登上了同一航班。柳鎮錫於三萬呎高空中散播生化病毒，令乘客逐一離奇死亡，雖然被患有飛機恐懼症的暖心爸爸朴在赫（李炳憲 飾）成功制伏，但已無法阻止致命病毒在機上傳播。此時，以國土交通部部長金淑姬（全度妍 飾）為首的應變中心迅速成立，可惜各政府部門聯手後還是無計可施…… 倖存的150名乘客被困機艙，慘變生化炸彈，同時機上燃料隨時耗盡，機上眾人生命危在旦夕！