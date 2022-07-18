金像遺珠｜吳君如同居18年堅拒結婚　陳可辛︰不想結婚是她

吳君如人稱（三姑），入行不久便選定行喜劇路線，成功突圍，並參與《賭聖》、《家有囍事》等經典喜劇，成為香港影壇數一數二的女諧星。笑夠了便來個認真mode，意想不到一試便當真，在1998年，憑一齣《古惑仔情義篇之洪興十三妹》，贏得第十八屆香港電影金像獎最佳女主角。今屆亦憑有份監製的《媽媽的神奇小子》入圍最佳女主角，可惜飲恨輸給《智齒》劉雅瑟。



今年君如再戰影后寶座，有份監製的《媽媽的神奇小子》更入圍最佳電影。（官方相片）

三姑認真起來，威力無比，連帶感情路上都一樣，與大導演陳可辛的戀情，由不被睇好，到相愛超過廿年，更有了現年16歲的女兒，但就是不願簽下婚書，當中二人都分別解釋過。

洪興十三妹這個角色入屋程度不輸一眾古惑仔角色，更為君如贏首座金像影后。(劇照)

要演好喜劇角色，君如不時在觀眾面前不惜醜化自己去達至效果，贏了票房但當下是失了美態，故當初她跟導演陳可辛傳出戀情時，大家都十分錯愕，認為文質彬彬的Peter難與大笑姑婆相愛到底。但實情又叫大家跌眼鏡。二人於90年代相戀，據聞2004年開始同居，2006年更誕女兒陳是之，一家三口至今生活愉快，唯獨就是不願簽下婚書正式成為陳太。

劇本籌備多年，終於獲君如和古生賞識，拍成一齣好戲。（《媽媽的神奇小子》劇照）

陳可辛︰不想結婚的是她，不是我

當大家都以為一定是陳可辛的才子性情，不願被婚姻束縛，但他在一個內地節目自白︰「其實不想結婚的是她，不是我。我求婚了，是她不願意接受。」原來Peter在君如懷了是之時求過一次，都生下女兒再求都是不成功。

陳可辛在內地節目上，透露二人不結婚的真正原因。（網上圖片）

數年後，君如接受另一節目訪問，便有提到不婚的原因，「因為我覺得兩個人，根本不是一紙婚書，不是一張紙，那張紙是一個懷念。」事實上，二人縱沒有結婚，但感情依然，不時在社交平台放閃。

「我的男閨蜜」風波

不過二人的婚姻都曾掀起一個小風波，2013年，一位名為田樸珺的女子，在網上公開一篇文章名為「我的男閨蜜--你不知道的陳可辛」寫下二人認識超過十年，但近兩年絕交了三次的由來。看似個人分享，但更似一份宣示主權的文章，似要向正印君如下戰書。

不過君如對陳可辛的信任可謂百分之二百，事隔幾天，君如便在自己的微博出帖還擊︰「不用理會甚麼閨蜜或龜蜜，反正我知道他的心（和財產）歸me！哈哈哈！」可見二人的感情超越一紙婚書並非戲言，而是切切實實地展現出來，而那份信任就比簽任何合同更重要。