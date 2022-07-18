金像獎︱馮皓揚奪男配角獎獲梁仲恆肯定　想拍武打片：我食過夜粥

《第四十屆香港電影金像獎頒獎典禮》已經圓滿結束，憑《媽媽的神奇小子》榮獲兩項提名的年輕演員馮皓揚（羊羊），在失落最佳新演員獎予《梅艷芳》的王丹妮後，反高潮地奪得最佳男配角獎項。他在電影中飾演少年版蘇樺偉，演技出眾，令觀眾留下深刻印象。

《媽媽的神奇小子》馮皓揚奪男配 曾患輕度亞氏保加症專注力不足

馮皓揚憑《媽媽的神奇小子》少年版蘇樺偉一角，奪得第四十屆香港電影金像獎最佳男配角。（葉志明 攝）

羊羊在得獎後發表感言，指自己覺得獎項份量甚重。而在頒獎禮後接受訪問時，羊羊提到：「這個獎項代表了很多電影工作者，囊括了他們所花的心血與時間在內，當下認為自己仍差少許才配得起這個獎項。但既然一眾評審如此支持、肯定我的演出，我亦非常衷心感謝。」

馮皓揚於頒獎禮後接受訪問，感謝金像獎的一眾評審對他演出的肯定。（葉志明 攝）

談及成為全職演員後的目標，羊羊希望從實戰中吸收演出經驗及磨練演技：「我希望挑戰武打片，因為爺爺是教授北少林的師父，所以在爺爺影響下，從小也有接受武術訓練，而功夫與演戲能夠結合的話，將會是非常神奇的組合。」羊羊亦開玩笑指自己：「我都食過夜粥！」所以渴望能夠實現這個願望，帶給觀眾視覺上的享受。

與馮皓揚一同參演《媽媽的神奇小子》的演員梁仲恆，對羊羊的演出表示絕對的肯定。（葉志明 攝）

與羊羊在《媽媽的神奇小子》合作的梁仲恆，頒獎禮過後指：「羊羊絕對值得這個獎項，他能夠在這個年輕階段，將一個角色演活到這種程度，其實非常不可思議！」相信羊羊得到梁仲恆的肯定，必定會對自己的實力更具自信，而且更積極進取地發展演藝事業。