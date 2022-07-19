杜琪峯監製《命案》起用Lokman　變態外賣仔因「鳳姐案」變殺人狂

MakerVille出品的首部原創電影《命案》即將上映，由影帝林家棟首度與人氣組合MIRROR隊長Lokman（楊樂文） 做對手戲，金像得獎班底杜琪峯、鄭保瑞、游乃海攜手製作，全港影迷引頸以待！

Lokman首演變態殺人犯角色，其與一宗鳳姐被殺案有關。（《命案》預告截圖）

《命案》由三度獲得香港電影金像獎「最佳導演」的杜Sir牽頭，與兩位「指定接班人」游乃海及剛憑執導作《智齒》，勇奪第四十屆金像獎4大獎項的鄭保瑞，攜手合作。曾憑《大隻佬》（2003） 及《黑社會》（2005） 拿過兩次金像獎的游乃海，今次亦同時擔任《命案》編劇，更邀來憑《樹大招風》（2016） 榮獲金馬獎「最佳剪輯」的梁展綸手執剪接大權。

林家棟在預告的片段，已感到一份神神化化。（《命案》預告截圖）

《命案》Lokman獲導演讚得佢演到 林家棟︰佢演癲癲神神係幾好

Lokman@MIRROR（楊樂文）今次破格飾演變態殺人狂，既是首度參與杜Sir監製的電影，亦是與影帝林家棟第一次做對手戲。在戲中飾演外賣仔的他，因目睹「鳳姐」被殺，引發殺戮天性，惟有靠家棟飾演的算命大師扭轉血腥命格，延續杜Sir和鄭保瑞在電影對命運這個命題的探問，鄭保瑞更曾力讚Lokman：「 Lokman係唯一一個我覺得有可能演得到(這個角色) 的演員。」

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電影講述茶餐廳少東（楊樂文 飾）送外賣到鳳姐的單位時，地上紅紅的鮮血滲到他的鞋上，因而揭發了鳳姐被殘殺的凶案。血腥味挑起了少東與生俱來的殺戮衝動，算命大師 （林家棟 飾）並狠批他大劫將至，如果不想餘生在獄中度過，他必須靠風水扭轉命格。但老探員（吳廷燁 飾）堅信少東是個天生的變態殺人魔，肯定是鳳姐凶案的凶手，誓要將其繩之於法……