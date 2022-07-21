明日戰記 | 古天樂科幻知識堪稱顧問　特效鏡頭創亞洲科幻片之最

由吳炫輝執導，古天樂、劉青雲、劉嘉玲領銜主演，姜皓文、謝君豪、等主演，張家輝友情客串的科幻片《明日戰記》今日（21日）宣布內地院線提前至8月5日上映（原定8月12日），8月4日點映，並發布古天樂造夢特輯，分享幕後故事。



內地會率先上映。（微博@電影明日戰記）

作為總監製兼領銜主演的古天樂是一位資深科幻、機甲迷，更耗資千萬創建了私人玩具倉，他對科幻的熱愛並不限於表面，而是深入了解。據導演吳炫輝透露，古天樂參與的劇本創作大大小小有五六個：「古天樂呢個角色，佢個樣已經同呢個機械人黐埋咗一齊，佢本身係一個科幻迷，你好難搵到一個演員對科幻有咁多知識，某程度上佢係一個顧問。」而古天樂坦言：「其實我覺得真係未認認真真拍一部一個好好水準嘅科幻片，我同導演都好鍾意科幻片。」當然，他也深知做科幻片的困難之處：「所以我哋喺前面嘅準備功夫做咗好多。」

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同古天樂合作多次的劉青雲坦言自己也是第一次接觸這樣的角色，大讚對方對科幻片的熱誠：「喺人生用6年時間去做一個故仔，呢件事係好感人。我諗佢係好鍾意呢種未來世界，準備功夫籌備咗好多年。我覺得係好誇張，因為我未拍過咁嘅類型嘅電影。」他續指道：「呢一部《明日戰記》係我哋好少有嘅科幻片。好似古仔話齋，始終要有人大膽地去做呢件事，去試下做呢樣嘢。」女主角劉嘉玲直言自己「諗都諗唔到」，指古天樂有很周詳的安排：「Plan A唔得行Plan B，即係佢個腦入邊已經係有晒所有嘅準備，冇人可以改變。」

過程中，古天樂覺得最辛苦的地方，是在戰機上的拍攝：「其實最辛苦係戰機上邊嗰個，佢係識前傾後傾，同埋左右（搖擺）。」導演吳炫輝補充道：「嗰個幾真實，包括佢（古天樂）坐喺入邊，佢都話爭啲暈機浪，想嘔，對佢嚟講係一種挑戰嚟，佢忍耐緊自己嘅極限。」

成套戲製作總額達4.5億港元，共有1700多個特效鏡頭，古天樂表示：「超出以往我哋亞洲電影做嘅數量，因為我唔想咩都搵外國去做，咁所以我哋決定係用返我哋自己本地嘅設計師，本地嘅道具，一齊去合力去做呢件事，我覺得係一個新嘅里程碑。」

《明日戰記》將於8月25日在香港上映。