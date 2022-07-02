哥哥張國榮連續5年致電偶遇女孩事件翻Hit　網民力讚：人間天使

7月1日是香港回歸25週年的日子，連日來香港的影視、音樂都頻頻掀起熱話。近日在「我們的紫荊花」雲歌會直播中，有一Part特別回憶哥哥張國榮，他的不少往事也被重提。



「我們的紫荊花」特別回應哥哥。（視頻截圖）

2003年4月3日，新城電台的通宵節目中，有一位叫Jacqueline的女聽眾在電話中爆喊，表示自己條命是哥哥就回來的，5年前她因離婚，每日都在家附近坐到很晚，某一晚，哥哥駕車經過，女聽眾稱當時已經失控，不停喘大氣，哥哥便停車走到面前問她有什麼可以幫忙，因為太黑，她甚至不知道是哥哥，還同對方說：「你畀我自己一個人，佢同我講，喺呢個時間，我諗你需要人幫，有人同你傾，跟住我就話，你冇煩住我，畀我自己一個人，我唔係你想象中咁容易幫，我有病嘅。」

哥哥的往事令人動容。（《家有喜事》劇照）

不過哥哥很有耐性，還問女聽眾有什麼病，在旁邊一聲不響等對方回應，她感到哥哥有些不開心，慢慢產生共鳴，於是兩人便聊了通宵，女聽眾大讚哥哥好人：「我覺得佢係會幫咗人先，好大無畏，我知道佢當日，佢都有講雷同嘅感受，譬如好難搵嘅『真』，咩叫『深情』，我諗佢到而家都唔知道可能當晚佢救咗我一命。佢開解咗我，令到我會繼續去睇醫生，積極去面對這個病。」女聽眾哭著說：「佢有病，佢只係一個有病嘅人，佢抵抗唔到嗰個病，個病打到佢喇。佢真係好好，呢5年裡邊佢不停都會打電話畀我，問我進展如何，睇醫生有冇好轉，就算佢出咗trip，某時某刻佢聽到Jacqueline個名，佢都會即刻打畀我，頭銜聽到Jacqueline呢個名，所以我諗起你，我而家喺邊度邊度......」雖然只是一面之緣，但不難看出哥哥對人非常真誠。

多年後，在2013年香港電台《SIK SI FUNG》之他們眼中的張國榮中，亦有一位女聽眾Louisa有同樣的經歷，哥哥多次見到她夜晚坐在外面，不止邀她上車傾心事，甚至還交換電話，女聽眾直言：「其實我到呢一刻我都好傷感。」

哥哥是一位出色的藝人。（VCG）

其實除了這兩件事，哥哥還有很多令人感動的事跡，對此，網友也紛紛留言道：「所以不是什麼人都配叫巨星」、「怎麼會有這麼好的人啊」、「他就是人間天使」等。

點擊下圖回顧哥哥2000年《熱·情》演唱會經典造型：