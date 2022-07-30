七人樂隊︱譚家明延續《烈火青春》　《別夜》愛慾注定離散收場？

香港電影《七人樂隊》即將上映，電影雲集洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克七位殿堂級導演，破天荒籌組團隊進行拍攝，訴說屬於他們的香港故事。

譚家明（右）曾經憑《父子》贏得香港電影金像獎最佳導演、最佳電影及最佳編劇獎。而《七人樂隊》〈別夜〉的男主角吳景滔，在兒時（左）亦憑該部作品獲得最佳男配角及最佳新演員獎。（Getty Images）

參與《七人樂隊》的導演在香港影壇地位超然，各人在電影人均有驕人的成就，而譚家明作為香港電影新浪潮的領軍人物之一，產量雖然不及另外六位拍檔，然而他對香港電影的影響力卻絲毫不減。

《七人樂隊》是由洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克攜手執導的作品。《七人樂隊》電影海報。（電影公司提供）

在七十年代末、八十年代初展開的香港電影新浪潮，眾多代表導演之中，曾經有過「三大兩細」的說法，而「三大」代表人物所指的正是徐克、許鞍華及譚家明。譚家明於1980年拍攝第一部電影《名劍》，其後第二部作品《愛殺》便已入圍金馬獎最佳導演。而譚家明早期最為人熟悉、並且最具爭議的作品，莫過於第三部電影《烈火青春》。

七人樂隊︱許鞍華徐克的熱血青春 《瘋劫》《蝶變》偏鋒前衞之路

《烈火青春》由張國榮、葉童、夏文汐及湯鎮業主演，講述兩對男女之間的性慾與愛情，在人生最青春的歲月中迷惘、混亂地虛度，最後逃不過命運的反噬。戲中最深刻的一幕，莫過於湯鎮業與夏文汐晚上在電車上層，旁若無人地親熱。在譚家明的鏡頭下，二人之間的親熱，放縱而不淫亂、激情卻不粗暴，能夠完全向觀眾傳達他們之間的愛慾交纏，以及從道德、家庭倫理之中釋放出來澎拜的能量。

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在《七人樂隊》〈別夜〉中，由吳景滔、余香凝飾演的一對中學情侶，面對初萌芽的愛與慾，長久也無法得到滿足，然而離別在即，一切也進入倒數。他們一位抱着逃避的態度面對無法逆轉的結局；一位希望將一切單純的美好保存到生命的盡頭。吳景滔與余香凝的角色之間具有一段詩意的浪漫愛情，並從中一再互相試探；及後他們上演青澀但熾熱的性愛，以彼此的初夜讓二人無法忘記這段必然逝去的愛情。

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《烈火青春》與《七人樂隊》〈別夜〉的創作相距四十年，在譚家明的眼中，青春情愛依舊無法避開命運的窘迫以及離散的宿命，青春的烈火縱然能於離別之夜燒至漫天遍野，但終究會成為灰燼，被風吹散。而〈別夜〉被設置於特殊的歷史背景下，其情愛與離散，觀眾自有另一番體會。