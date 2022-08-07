《緊急迫降》病毒客機被拒降落　非洲瘧疾航班有冇同樣危機？

大鐘奬導演韓在林，斥資300億韓圜（約港幣1.8億元）炮製的年度災難片《緊急迫降》，由出爐康城影帝宋康昊、李炳憲、康城影后全度妍領銜主演，本星期在香港緊貼韓國上映。故事講一班載滿染上病毒的乘客，在返回韓國途中被國民反對降落，恐怕航班落地後會散播病毒，而全機百多人為保家人安全，仲甘心放棄降落打算自毀？



在電影《緊急迫降》中，全機150人皆受感染病毒。(《緊急迫降》劇照）

開畫突破25億韓圜

電影《緊急迫降》是韓國近年另一大製作電影，上映前預售經已突破10萬人次，超越《與神同行》及《屍殺列車》同時期的預售票房。而前日於南韓開畫，便吸引逾33萬人次入場，錄得逾25億韓圜票房收入（約3700萬港元），摘下韓國開畫票房冠軍。

電影在當地舉行首映，獲千多名粉絲到場支持。（官方相片）

寧願自毀了斷？

《緊急迫降》講述一班由韓國飛往夏威夷的客機，被任時完飾演的恐怖分子在半空播毒，由於傳播力強，好快全機所有人都染上病毒。由於病毒毒性強，沒合適治療感染者很快便死亡，於是航班急需找附近的機場降落，可惜無論是友好的美國還是日本都斷言拒絕，甚至派戰機欄截，最後決定折返韓國，但斷想不到韓國國民都極力反對，怕將病毒帶回國土爆發，然後全機150多名乘客竟決定放棄降落，選擇在無人地區自毀……情節令人發人深省，到底是機上的國民偉大，還是地上的國民自私？

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情節寫得悲壯，最後是否需要行到這一步？在此則賣個關子。不過提到病毒客機，上周四（4/8）來自非洲的客機，先後被檢驗到有30多名抵港人士懷疑感染瘧疾，部份個案須入住深切治療部，其中一名患者更送院後更證實死亡。據了解患者涉及同一間在非洲開設的中國公司，抵港後陸續在這兩天出現徵狀，正調查他們在港逗留的地方及酒店位置。

瘧疾是由受感染的雌性瘧蚊傳播的疾病。雌性瘧蚊叮咬了瘧疾患者後，蚊子會受到感染，並在叮咬另一人時把瘧疾傳播開去。（getty image）

瘧疾不會在人與人之間傳播

雖然情況有點似《緊急迫降》，但其實情況極不類同，首先瘧疾是由受感染的雌性瘧蚊傳播的疾病。雌性瘧蚊叮咬了瘧疾患者後，蚊子會受到感染，並在叮咬另一人時把瘧疾傳播開去。重點是瘧疾並不會透過空氣在人與人之間傳播，人傳人的渠道只有透過輸入受污染的血液或血液製成品、器官移植、共用針筒，或懷孕。而香港亦因為疫情，有入境隔離措施，衞生署早一兩日亦就新幾內亞同公司的人員名單，到檢疫酒店篩查約90人，找到20幾位帶瘧疾蟲的檢測陽性，正送往醫院治理，堵塞漏洞。