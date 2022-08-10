美國隊長4︱飛隼接棒續劇集危機　新戲名透露第一集奸角再回歸？

《美國隊長4》早前於漫畫博覽中，被確認開拍，並暫定於2024年5月3日上映。（imdb）

Marvel早前於聖地牙哥漫畫博覽中，宣布MCU（漫威電影宇宙）第五、六階段的電影上映時間表。其中按照第四階段由劇集衍生電影的模式，以《飛隼與寒冬戰士》（The Falcon and the Winter Soldier）作為《美國隊長4》（Captain America：New World Order）的鋪墊，深化首三階段角色背景較薄弱人物，再拓展成為完整的角色個人電影。

新美國隊長將會由飛隼接任。《飛隼與寒冬戰士》劇集劇照。（imdb）

《美國隊長4》電影以「New World Order」作為副標題，除了呼應劇集裡無政府主義組織旗幟粉碎者（Flag Smasher）所追救的新世界新秩序外，新世界秩序（New World Order）亦是一個由紅骷髏建立的組織。

紅骷髏是《美國隊長：復仇者先鋒》的德軍軍官，亦是原祖美國隊長的首位敵對角色。《美國隊長：復仇者先鋒》電影劇照。（imdb）

電影副標題意味着「原祖」美國隊長的奸角紅骷髏在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）及《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）以靈魂寶石守護者之姿出現後，將會再度回歸。

紅骷髏及後於《復仇者聯盟3：無限之戰》及《復仇者聯盟4：終局之戰》裡，以靈魂寶石守護者之姿回歸MCU。《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照。（imdb）

除了紅骷髏的回歸外，《美國隊長4》電影中，新美國隊長的潛在對手亦包括曾經一度繼承美國隊長稱號的John Walk，在劇集結尾注入強化血清的U.S. Agent；美國隊長忘年戀人卡特探員（Agent Carter）的侄孫女Sharon Carter，亦即統領罪惡都市Madripoor的Power Broker。

曾經一度繼承「美國隊長」稱號的John Walker，在劇集中尾段接受了血清的強化。《飛隼與寒冬戰士》劇集劇照。（imdb）

《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America：Civil War）風波的始作俑者、在劇集結尾交由Wakanda處置的Baron Zemo，亦有機會回歸。估計他們將以奸角或合作對抗同共敵人的關係，與新美國隊長及寒冬戰士於電影裡周旋。