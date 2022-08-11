西部世界 | 吳彥祖不接傷害亞洲人形象角色　透露為女兒在美發展

47歲吳彥祖（Daniel）近年常居國外，將事業重心轉移至荷里活，繼2015年參演美劇《荒原》（Into the Badlands）後，早前更加盟HBO科幻美劇《西部世界》（Westworld），攜太太Lisa S.和9歲女兒吳斐然行紅地氈，一家三口非常幸福。



吳彥祖早前一家三口一起亮相紅地氈。（VCG）

日前正值劇集宣傳期，吳彥祖接受了亞洲媒體訪問，大談留美工作經歷與女兒生活。他表示這些年闖蕩荷里活，有一個準則是不接拍傷害亞洲人形象的角色，尤其近幾年很多亞裔仇恨犯罪，即使很多亞洲人在美國已經好幾代，但依然不被當美國人。吳彥祖續指道，在美國人眼中，不覺得亞洲人性感，可能會覺得很聰明、很成功，很多醫生、科學家，但不會覺得亞洲男人是好看、帥的，並透露自己選擇在美國發展，其中一個原因是想讓女兒可以在熒幕上看到多一點亞洲人。

吳彥祖依然有型。（《西部世界4》劇照）

談及會否讓女兒進入娛樂圈，吳彥祖坦言不希望，如果對方真的有意願，自己不會阻止，但不會主動鼓勵，因為他覺得娛樂圈對女性特別嚴苛，由外貌到穿衣打扮，什麼都可以批評，不是個健康的職業，笑指女兒最好可以做醫生、律師，並透露女兒很有創意，有機會做藝術家或設計師。

女兒繼承父母優良基因。（網絡圖片）