尊尼特普官司後法國電影復出作　飾演法王路易十五造型照曝光

尊尼特普（Johnny Depp）年初與前妻安芭赫德（Amber Heard），展開家暴案訴訟並獲得勝訴後，演藝事業的發展亦重新起步。早前有消息指，尊尼特普參與法國電影作品《Jeanne Du Barry》的製作，並於宮廷背景電影中飾演法王路易十五。據外媒報道，電影早前已於七月下旬在法國開鏡，電影講述一位工人階級的女性利用她的魅力攀上社會階梯，最後得到法王的垂青。

尊尼特普官司後轉戰歐洲影壇 宮廷片演法王路易十五取景凡爾賽宮

尊尼特普在與前妻的訴訟中勝訴後，演藝事業重展開。（Getty Images）

《Jeanne Du Barry》日前發布尊尼特普的電影造型照，相片中尊尼特普留有一頭金色長髮，身穿國王的金色禮服，配襯路易十五畫像相同的藍色緞帶及流行的領巾，配戴的三角帽（Tricorne）正是法國大革命前所流行的帽型款式。

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尊尼特普於法國電影《Jeanne Du Barry》的造型相片，他於電影中飾演法王路易十五。（Variety）

尊尼特普的三角帽造型，亦多少令影迷聯想到他在《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列裡，船長一角非常著重的船長三角帽。然而尊尼特普的造型上亦在眼前蒙上一塊黑布，按照路易十五的角色設定邏輯，蒙眼的黑布，象徵了路易十五對自己腐敗的視而不見，估計與劇情亦有所聯繫。

尊尼特普的船長一角，對象徵船長身份的三角帽非常執着。《加勒比海盜》電影劇照。（imdb）

電影將會是尊尼特普自2020年的《毒水曝光》（Minamata）後第一部作品。早前亦有傳聞指，尊尼特普有機會再度與迪士尼合作，延續《加勒比海盜》系列，然而消息尚未被迪士尼官方及尊尼特普確認。