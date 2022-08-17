明日戰記｜內地票房失利疑被「偷票房」　官方回應︰造成用戶困惑

由古天樂監製及領銜主演，吳炫輝執導的電影《明日戰記》，將於 8 月 25 日正式上映。電影耗資4億5千萬港元製作，電影本月5日於內地率先上畫，不過票房表現未算標青，上畫12日，剛錄得4億人民幣。有網民分析，有指同期遇上《獨行月球》，排片量大受影響。不過更有內地網民上載《明日戰記》的票尾，發現是手寫飛，懷疑有「偷票房」情況出現，影響《明日戰記》的票房數字。

由前期籌備開始共花了7年時間，製作費達4.5億港元，《明日戰記》寫下香港影史新一頁。（《明日戰記》劇照）

近日網傳《明日戰記》正受近年內地常見的「偷票房」問題影響，令票房數字不似預期。其實「偷票房」事件在內地時有發生，情況如觀眾購買《明日戰記》的電影戲票，但戲票打印出的是另一部戲，院方會用筆以人手方式塗改戲名為《明日戰記》，雖然入場所看的確是《明日戰記》，但該門票的收入就會撥入另一部電影，大大影響票房數字。

內地網民投訴購買《明日戰記》戲票，卻印上《獨行月球》，該片暫收25億人民幣。（網上圖片）

事件獲《明日戰記》的官方微博證實確有此事，該微博先透露有關注用戶通過江西某商家公眾帳號購買《明日戰記》電影票。發現該公眾帳號通過收集各平台低價活動，獲取特價價票後，再通過公眾號轉賣給顧客，從而賺取差價。

內地有網民發起上載「偷票房」的門票，證明《明日戰記》票房不止於此。（網上圖片）

《明日戰記》的官方微博發聲明，會正視問題。（網上圖片）

除此之外，官方微博亦指，透過該公眾帳號在轉賣電影票時，會錯誤將《明日戰記》出票成其他影片，進一步造成用戶困惑。貼文指︰「經與宜春萬達影城核實，該公眾帳號並未獲得該影城授權許可，也未與影城簽訂任何合作協定的情況下，擅自對外公開出售宜春萬達影城電影票，存在侵權行為。」

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就事件，官方已向相關部門反映並查實，此乃協力廠商商家行為，並非片方行為。更強調每一部電影都是創作者的心血，希望大眾回歸作品本身。