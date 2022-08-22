變形女俠︱編劇明言：一季完整無保留　第六階段復仇者先會再見？

Marvel最新劇集《變形女俠：律政英雌》（She-Hulk：Attorney At Law）日前已播出第一集，開宗明義以變形女俠（She-Hulk）作為變形俠醫（Hulk）接班人，接替復仇者「六巨頭」之一的席位。劇集第一集的內容已充滿玩味，重提不少有關復仇者成員的事蹟，更大講是非，透露美國隊長「成人禮」私密內幕！

變形女俠︱首集彩蛋爆美國隊長唔係處男？ 1943年更留下超能種子

《變形女俠：律政英雌》劇集海報。（Disney+提供）

第一次與Marvel合作，撰寫劇集劇本的著名編劇Jessica Gao，在接受外國網台訪問時，透露自己編寫《變形女俠：律政英雌》時，極著重劇集的完整性，並沒有在劇情發展處處留一手，作為對劇集第二季的鋪墊。

《變形女俠：律政英雌》故事並不會留下「半天吊」的結尾。（預告截圖）

她在網台上明言：「從電視出身的我非常清楚，你永遠不能夠保證劇集會開拍第二季。所以在我過去接受的訓練中，在拍攝第一季時要完整而毫無保留地完成故事，不能夠處處留手、任由故事有一個開放性結局。」

《變形女俠：律政英雌》首映上，編劇Jessica Gao（左）與Marvel總裁Kevin Feige（右）合照。（Getty Images）

Jessica不否認劇集開拍第二或更多季度的可能性，然而按照Marvel第四階段發展的方針，每部劇集均會作為電影的基礎，以電影為主、劇集為輔的形式拓展。雖然早前Marvel在聖地牙哥漫畫博覽會上公布的第四、五階段拍攝計劃，並沒有提及與變形俠醫相關的作品，然而在第五階段終章的兩部復仇者電影前，仍然有相當廣闊的空間容納變形俠醫或女俠相關的電影作品。

變形女俠的出現，或許會一改變形俠醫的「輔助英雄」命格。（《變形女俠：律政英雌》劇集截圖）

《變形女俠：律政英雌》在播映前的預告中，已透露MCU第二部電影《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）的反派Abomination將會回歸劇集，具有承接上集的明確意圖，並扭轉變形俠醫過去「客串」其他超級英雄拍檔的輔助角色。變形俠醫與變形女俠或許能夠成為六位原祖復仇者當中，第四位推出個人電影續集的角色。